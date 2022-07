U Virovitici održane gastro radionice pripremanja „free from“ jela u okviru projekta GastroTop

U razdoblju od 11. do 14. srpnja 2022. godine održane su gastro radionice (obuka) „Osnove pripreme jela bez aditiva – zdravstveno prilagođenih jela“ u ukupnom trajanju od 30 sati. Gastro radionice su jedna od aktivnosti u sklopu projekta Gastrotop (HUHR/1901/4.1.1/0058) koji se financira iz Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Veleučilište u Virovitici je bilo organizator obuke, a ista se održavala u prostorima Tehnološko inovacijskog centra u Virovitici. Organizacijom radionica su koordinirali Božidar Jaković, mag.oec., v.pred. (voditelj projekta VUV-a), dr.sc. Damir Ribić, prof.v.š. (stručnjak na projektu) te prodekan za razvoj Rikard Bakan, mag.oec., v.pred. U provedbi projekta pored Veleučilišta u Virovitici, sudjeluju Visoko gospodarsko učilište iz Križevaca (VGUK), Sveučilište u Kaposvaru (MATE) te Gospodarske komore mađarskih županija Somogy (SKIK) i Zala (ZMKIK).

Gastro radionice su bile izvrsna prilika za stjecanje i unaprjeđenje vještina pripremanja „free from“ jela, kako za studente, tako i za ostale polaznike radionica (srednjoškolce, djelatnike u ugostiteljstvu, osobe u nepovoljnom položaju i pojedince). Na radionicama je sudjelovalo 20 polaznika koje je osposobljavao gastro chef Darko Baričević, za koje je osim obuke u pripremanju „free from“ jela od vrhunskih namirnica, osigurao i nastavne materijale u elektroničkom obliku. Ukupno su održane četiri radionice prigotovljavanja jela bezglutenske prehrane, pripreme jela bez jaja i sa zamjenama za jaja, jela za osobe s intolerancijom na laktozu te slatkih jela sa zamjenama za šećer. Raspored održavanja obuke je bio sljedeći:

• 11.07.2022., od 8,00 do 16,30 sati – mali zalogaji i cocktail jela

• 12.07.2022., od 8,00 do 16,30 sati – jela od povrća

• 13.07.2022., od 8,00 do 16,30 sati – jela od riba i plodova mora

• 14.07.2022., od 8,00 do 16,30 sati – slatka jela i deserti

Tijekom drugog dana održavanja, na samom početku je održano stručno predavanje chefa gastro radionice na kojem su putem Zoom platforme sudjelovali i predstavnici projektnih partnera iz Mađarske, Győrbíró-Kovács Andrea i Lucz Bianka (SKIK), Szombath Valéria i Czigány Csilla (ZMKIK) te Nagy Mónika Zita (MATE).

Radionicu su posjetili i dr.sc. Silvije Jerčinović, prof.v.š. dr.sc. Sandra Kantar, prof.v.š. i dr.sc. Kristina Svržnjak ispred partnerske institucije Visoko gospodarsko učilište u Križevcima koje je Glavni korisnik projekta Gastrotop. Nakon završetka radionica, u petak 15. srpnja 2022. godine su prigodno podijeljeni certifikati o uspješno završenoj obuci kroz program “Osnove pripreme jela bez aditiva – zdravstveno prilagođena jela” svim polaznicima.