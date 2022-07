Uz pravilno zalijevanje, u borbi s vrućinom biljkama će pomoći i ovaj zahvat

Da bi vaše balkonsko ili vrtno cvijeće uspješno napredovalo i uvijek iznova cvjetalo, potrebno je, osim pravilnog pozicioniranja i zalijevanja, redovito odstranjivati požutjele i suhe listove, kao i cvjetove, dok je kod nekih vrsta potrebno ne samo odstranjivanje nego i orezivanje, piše Living.

To će ih učiniti još ljepšima i bujnijima jer će tako slabije grančice moći više rasti i ojačati se. Glavno orezivanje kod većine biljnih vrsta obavlja se i u proljeće, ali kod nekih je to potrebno činiti i dalje, tijekom ljeta i jeseni. Orezivanje se može koristiti i u svrhu da se spriječi daljnji rast biljke ili da se jednostavno smanji njezin volumen na željeni. Tada je potrebno odstranjivati deblje grane i to što bliže tlu, samo pazite da to ne činite u danima kada su visoke dnevne temperature te svakako to radite rano ujutro ili navečer.

HIBISKUS – Bujniji grm hibiskusa kao i brojnost cvjetova povećat će se odstranjivanjem vrhova uvenulih izdanaka, ali i rezanjem.

PETUNIJE – Imaju dosta osjetljive cvjetove koji su skloni sušenju, naročito ako im uvjeti poput redovitog zalijevanja ili sunčane pozicije nisu zadovoljeni. Odstranjujte redovito suhe cvjetove, kako bi mogli izrasti novi te škarama slobodno oblikujte dužinu grana. Naročito je potrebno odrezati one grane koje nemaju cvjetova – izrast će nove s novim izdancima. Požutjeli i suhi listovi kao i slabo cvjetanje može biti znak da cvijet treba ne samo više vode, nego i redovitiju prihranu.

LAVANDA – Svaki put kad procvjetaju novi cvjetovi, slobodno ih odrežite (otprilike na trećinu) i stavite na sušenje. Zatim ih upotrijebite kao dekoraciju, stavite u vazu ili napravite mirisne jastučiće, a na mjestu odrezanih cvjetova narast će vrlo brzo novi.

PELARGONIJE – Glavno orezivanje, kao i kod lavande, obavlja se u proljeće, a tijekom ljeta je potrebno uklanjati samo uvele i osušene grane i cvjetove. Ako vam se događa da listovi često žute, moguće je da cvijet previše zalijevate ili da umjesto direktno u zemlju, vodu nanosite i na cvjetove li listove.

(living.vecernji.hr)