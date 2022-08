3. NL SJEVER Petrinić, Sinjaković i Suvajac za pobjednički start Virovitice: Momčad s Vegeške ubojitim kontrama ‘demolirala’ Rudare

Nogometaši Virovitice novu sezonu u 3. Nogometnoj ligi Sjever otvorili su kako se može samo poželjeti. U prvom kolu na svom terenu Sportskog centra Vegeška pobijedili su Rudar iz Murskog Središća rezultatom 3:0. Domaćim nogometašima kiša i klizak teren nisu bili prepreka za dobru igru i uvjerljivu pobjedu.

Već u petoj minuti Karlo Petrinić iskoristio je dobru loptu Janka Brlasa prevarivši gostujućeg vratara Niku Kodbu i doveo ‘narančasto – crne’ u prednost 1:0.

U nastavku igre domaći nogometaši prepustili su gostima terensku inicijativu, ali bez ozbiljnijih prigoda za zgoditke. Domaći napadači bili su opasni iz ubojitih kontri. Najizgledniju priliku imao je ponovno Petrinić u posljednjim trenucima prvog dijela, ali se nije uspio po drugi put upisati u listu strijelaca.

Početkom drugog dijela domaći trener Krešimir Crvenka napravio je dvije izmjene. Umjesto Matie Horvata u igru je ušao Davor Sinjaković, a bolesnog Antonija Ognjenovića zamijenio je iskusni Samuel Spudić.

Gosti i dalje imaju loptu u nogama, ali bez većih opasnosti za domaćeg čuvara mreže Krešimira Tomljanovića. U 62. minuti nova asistencija Janka Brlasa, a ovog je puta hitronogi Sinjaković bio precizan za 2:0.

Konačnih 3:0 postavio je svojim 106. zgoditkom za virovitičku momčad Nikola Suvajac, nakon odličnog proigravanja Petrinića. Domaći nogometaši imali su još nekoliko prilika za uvjerljiviju pobjedu, ali nepreciznost im je bila glavna prepreka.

-Teško je bilo prognozirati kako će se igra razvijati. Mi nismo uspjeli spriječiti brzu igru virovitičkih igrača iz kontre, gdje nas je domaćin doslovno demolirao. Nogomet se igra za golove, a ne za ljepotu. Mi smo jako mlada ekipa i rezultat našeg rada doći će kad-tad na naplatu. Premalo je bilo naših šuteva prema golu, posebice po ovom kišovitom vremenu, kada se lopta ne može najbolje kontrolirati. Do 2:0 dobro smo stajali na terenu, imali smo neke poluprigode, ali nakon drugog zgoditka sve je bilo gotovo – rezimirao je trener Rudara Andrija Balajić.

S njim se složio i domaći trener Krešimir Crvenka.

-Čista pobjeda od 3:0, ali po igri to nije tako izgledalo. Skidam kapu igračima Rudara koji su odlično kombinirali, ali im nešto očito nedostaje. Mi smo to iskoristili i postigli tri zgoditka, a to je ono što se na kraju broji. Tri boda – tri zgoditka. Karlo Petrinić pogotkom, asistencijom i velikom opasnošću za gostujuću obranu izborio se za titulu igrača utakmice – zaključio je Crvenka.

Ovom pobjedom Virovitica je, nakon prvog kola, izbila na prvo mjesto na tablici.

Virovitica – Rudar Mursko Središće 3:0

Igrač utakmice: Karlo Petrinić

3. NL Sjever: 1. kolo

Podravac Virje – Radnik Križevci 0:2

Podravina Ludbreg – Koprivnica 1:1

Polet (SMnM) – Dinamo Domašinec 0:0

Virovitica – Rudar (MS) 3:0

Papuk Osječko 1664 – Varteks (V) 2:0

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)