Fras Venus: Opasnost od požara i dalje je iznimno velika, vatrogasci gase i do 6 požara dnevno

Većih količina oborina i dalje nema na vidiku, stoga i ne čudi što se situacija s požarima ne smiruje, a pošteđena nije niti Virovitičko-podravska županija. Prema riječima zapovjednice Vatrogasne zajednice VPŽ požarne intervencije su kontinuirane te jednako raspoređene na prostoru cijele županije.

– Na žalost, moram reći da su požarne intervencije kontinuirane tako da smo dosegli brojku od 5 do 6 intervencija dnevno. S obzirom na vremenske prilike, zbog velikih vrućina i manjka oborina, indeks opasnosti je u porastu i to ne lokalno, već na području cijele županije. Apeliramo još jednom na sve žitelje županije da u ovo vrijeme ništa ne spaljuju, već da to odgode dok ne dođu neke povoljnije prilike – istaknula je Matea Fras Venus.

‘Lijepo’ vrijeme pojedinci su iskoristili da započnu sa sezonom čišćenja poljoprivrednih i drugih površina prilikom čega se spaljuju žetveni ostaci, a čime se opasnost od nekontroliranog požara na otvorenom prostoru dodatno povećava. Smije li se to ili ne? Odgovor je jasan.

– Što se spaljivanja strništa tiče, ono je zabranjeno s razine države sve do 31. listopada – kaže Fras Venus.

Ako zabrana sama po sebi nije dovoljna, možemo spomenuti kako se kazna za nepropisno spaljivanje gorive tvari na otvorenom prostoru, prema podacima MUP-a, a koje su propisane odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreću od 5 do 10 tisuća kuna za pravne te od 500 do 1000 kuna za fizičke osobe. U slučajevima da spaljivanje izmakne kontroli, ne treba govoriti kako su kazne višestruko veće, a možete očekivati i zatvorsku kaznu.

Za kraj, upitali smo i koliko su učestale lažne dojave, a kako je istaknula Fras Venus, na području županije takvih problema nema što je još jedan dokaz savjesnosti građana.

– Moram istaknuti da nije bilo slučajeva zaprimanja lažnih dojava od strane građana na čemu im zahvaljujemo, a isto tako podsjećam da svakom intervencijom na teren izlaze vatrogasci te, ukoliko se pokaže da je intervencija bila bezrazložna, odgovorne osobe podliježu sankcijama – zaključila je.

(www.icv.hr, mra)