Održana početna konferencija projekta izgradnje pet solarnih elektrana u Virovitici

U prostorijama Grada Virovitice danas (četvrtak) održana je početna konferencija projekta „Solar Roofs for Green Virovitica“. Riječ je o projektu izgradnje solarnih elektrana na Općoj bolnici Virovitica, Dječjem vrtiću Cvrčak, Dvorcu Pejačević, Palači Pejačević i zgradi Virkoma. Projekt, čija je ukupna vrijednost 735.000 eura, uz stopu sufinanciranja od 85 posto, pripremila je i prijavila Regionalna energetska agencija Sjever, koja je i partner na projektu.

Govoreći o projektu, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je, s obzirom na rast cijena energenata i nadolazeću jesen, to jedan od najboljih poteza.

– Ovih pet solarnih elektrana bit će nam put za sve takve daljnje investicije. Osim što ćemo uvoditi solarnu energiju kao jedan od osnovnih izvora energije na području grada Virovitice, paralelno ćemo mijenjati sustave da budemo što manje ovisni o potrošnji plina jer sve pokazuje na to da će energetska kriza trajati jako dugo. Tu su najprije škole, dvorane, javne zgrade, gdje god to bude potrebno i moguće – istaknuo je Kirin te rekao kako će uštede kod „najvećih potrošača“ biti značajne.

– Opća bolnica Virovitica je do sada, po sadašnjim cijenama, plaćala troškove električne energije oko tri milijuna kuna, a Virkom oko dva milijuna. Što se smanjenja računa zbog upotrebe solarnih elektrana tiče, konkretno za tvrtku Virkom, solarni paneli će se postaviti na crpilištu te će smanjiti cijenu koju Virkom sada plaća za 30 posto – rekao je Kirin.

Nakon predstavljanja projekta i financijskih mehanizama koje su za okupljene održali djelatnici Regionalne energetske agencije Sjever, održan je i dio za građane zainteresirane za postavljanje solarnih elektrana na obiteljske kuće.

Ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjever Ivan Šimić objasnio je da, što se postavljanja solarnih elektrana na obiteljske kuće tiče, građani Virovitice mogu dobiti sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 40 posto. S druge strane, ističe, nezahvalno je govoriti o cijenama projekata, izrade dokumentacije ali i samog postavljanja panela zbog stalnog mijenjanja cijena.

– Nekakav prosjek je 2 €/W za elektranu „ključ u ruke“. Za građane je to od 3.5 do 5 kW, ovisno o tome kolika je potrošnja kućanstva. Ono što mi uvijek preporučujemo, i ono što je u ovom trenutku optimalno, je da građani dimenzioniraju elektranu u skladu s vlastitom potrošnjom. Tipično, za kućanstvo koje troši 350 do 400 kuna mjesečno za struju dovoljna je elektrana 4 do 4.5 kW, što bi bilo ulaganje od 50 do 60 tisuća kuna. Projektna dokumentacija se kreće, okvirno, između četiri i pet tisuća kuna. Moguće je proći jeftinije, ovisno o tome koju opremu građani odaberu. Sam proces ne bi trebao dugo trajati, projektiranje i energetska suglasnost HEP-a je par mjeseci. Samo izvođenje ovisi o tome koliko su majstori i instalateri, koji su danas deficitarna usluga, dostupni – pojasnio je Šimić te na pitanje koliko na ovaj način jedno kućanstvo može uštedjeti, odgovara:

– Solarna elektrana od 3 do 4 kW može proizvesti 4500 kWh. U ovom trenutku to je otprilike i takva ušteda, oko 4500 kuna. S tim da će uštede, zbog najavljenog povećanja električne energije, biti i veće – zaključio je Ivan Šimić.

