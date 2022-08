Prošle je godine bilo više kiše, i to u periodu kad su je kulture najviše trebale. Lani je u srpnju palo 100 litara i spasilo soju, suncokret, kukuruz. Ove je godine nije bilo i štete će biti velike. Oni koji danas ne navodnjavaju svoje površine, ne znam kako će se ove godine “pokriti” – poručuje Siniša Hrgović, poljoprivrednik iz Vaške, predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška, a prenosi Večernji list.

-Onaj tko u budućnosti ne bude navodnjavao, on će se teško moći baviti ozbiljnom poljoprivredom – poručuje Siniša Hrgović, poljoprivrednik iz Vaške, predsjednik Udruge poljoprivrednih proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška.

Hrgović je među prvima krenuo s navodnjavanjem na svojim površinama. Obrađuje oko 45 hektara koji se nalaze na području sustava navodnjavanja Kapinci – Vaška. Taj sustav je na 1260 hektara izgradila Virovitičko-podravska županija.

Nakon toga, otvorena su još dva, Đolta i Novi Gradac – Detkovac. Trenutačno traju radovi na sustavu navodnjavanja Kapinci – Vaška II. faza, i već ove godine Virovitičko-podravska županija će imati oko 3000 hektara pokrivenih sustavima navodnjavanja. Svi sustavi, izuzev Đolte, natapaju se vodom iz rijeke Drave.

Ove godine, suša je zabilježena diljem Hrvatske, a pogodila je i Virovitičko-podravsku županiju u kojoj je zbog nje, proglašena prirodna nepogoda. Ozbiljna kiša nije pala od polovice lipnja pa sve do prvog tjedna kolovoza.

-Mi smo ove godine, s obzirom na to da je bilo sušno u svibnju, prvi put u Hrvatskoj navodnjavali i ozime kulture, odnosno pšenicu. Imali smo uvjete za to i dobro da smo to napravili. Ove godine smo, pak, nakon što smo požnjeli ječam, na istom mjestu posadili soju, koju navodnjavamo i kod koje će i ove godine prinosi bili odlični – naglašava Hrgović.

On je prije dvije godine, u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, krenuo u projekt podzemnog navodnjavanja, gdje su prinosi i trostruko veći od uobičajenih.

-Virovitičko-podravska županija puno ulaže u razvoj poljoprivrede. Svi sustavi natapanja su projekti Virovitičko-podravske županije za što su dobivena bespovratna sredstva u stopostotnom iznosu – započinje virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

-Mi smo našim poljoprivrednicima stvorili i stvaramo uvjete za navodnjavanje. Stvorili smo im sigurnost kako bi u onome što rade bili konkurentni na tržištu, posebno danas kada se pokazuje koliko je važna proizvodnja hrane. Priroda i klimatske promjene uče nas da moramo biti spremni za nove uvjete, ali i kako imati bolje prinose. Budući da imamo idealne uvjete uz rijeku Dravu, zašto ne natapati polja kako za sadašnje tako i za buduće generacije, posebno ako se pritom dobiju bespovratna sredstva, jer sve ovo što mi radimo danas ostat će budućim naraštajima – naglasio je župan.

I poljoprivrednici, dodao je, prepoznaju tu viziju i nastojanja Virovitičko-podravske županije. Broj korisnika sustava Kapinci – Vaška je u zadnjih godinu dana porastao za više od 60 posto. Primjerice, broj tifona koji se nalaze na području sustava Kapinci – Vaška lani je iznosio oko 20, a ove ih je godine u pogonu 40.

Približno 70 posto površine sustava Kapinci – Vaška se navodnjava, a očekujem kako će iduće godine biti sve više – naglašava Hrgović.

Poljoprivrednici koji se nalaze na ovom području čekaju i najavljeni natječaj Ministarstva poljoprivrede za sufinanciranje nabavke opreme za navodnjavanje. Pogledajmo dva polja, jedno kraj drugog. Jedno se navodnjava, drugo ne. Jedno polje kukuruza je suho, drugo je zeleno. Uspoređujući rezultate, oni kažu sljedeće: ako na površini očekujete 5 tona, uz navodnjavanje očekujte 300 posto veće prinose.

Osim toga, povećani su i inputi. Oni koji danas ne navodnjavaju svoje površine, ne znam kako će se ove godine "pokriti". Mi kao korisnici sustava smo zahvalni Virovitičko-podravskoj županiji koja je imala i ima viziju razvoja sustava navodnjavanja jer bez natapanja polja, u budućnosti se neće moći nitko ozbiljno baviti poljoprivredom – zaključio je Hrgović.

Virovitičko-podravska županija je do sada izgradila sustave navodnjavanja Kapinci – Vaška, Đolta i Novi Gradac Detkovac, a u planu je još šest sustava – Lukač, Đolta II., Čađavica, Zdenci i Čačinci – Crnac. Kada se sve to zbroji, na području Virovitičko-podravske županije u budućnosti će se sustavima navodnjavanja natapati na oko 10.000 hektara.

(vecernji.hr, vpz.hr)