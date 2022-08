RASTE “SAJAMSKI GRAD” U punom jeku uređenje izložbenih prostora: Donosimo raspored izlagača na Viroexpu

Pripreme za ovogodišnji jubilarni, 25. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2022 u punom su jeku. Izlagači postavljaju i uređuju svoje izložbene štandove i prostore kako bi sve bilo spremno za otvorenje sajma predviđeno u petak, 2. rujna u 10 sati. Tijekom tri dana održavanja sajma, od 2. do 4. rujna, posjetitelje čekaju brojna događanja, predavanja i mnoštvo proizvoda i usluga koji će biti predstavljeni na brojnim štandovima.

Tko će se sve predstaviti na Viroexpu u zatvorenom prostoru možete pogledati OVDJE, dok raspored izlagača na vanjskom prostoru možete pogledati OVDJE.

Za posjetitelje sajam se otvara u petak, 2. rujna u 11 sati. Bit će otvorene dvije blagajne, a cijena dnevne ulaznice iznosi 10.00 kuna. Radno vrijeme tog prvog dana bit će od 11.00 do 19.00 sati. U subotu i nedjelju, radno vrijeme sajma je od 9.00 do 19.00 sati. Do sajma će i ove godine najmlađe putnike besplatno voziti sajamski vlakić, a raspored vožnji možete vidjeti OVDJE.

Uz Vladu RH, pokrovitelji ovogodišnjeg sajma su – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma. Organizatori i pokrovitelji su: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o.. Županija partner ovogodišnjeg sajma je Koprivničko-križevačka županija, a gospodarski partner su Hrvatske šume.

(www.icv.hr, vpz.hr, foto: M. Rođak)