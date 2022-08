Sezona stršljena je u punom jeku: Orahovački vatrogasci imaju pune ruke posla

Ljetne su suše, svima je vruće, no vrućina dakako nije najveći problem, ima ih na sve strane. Jedan od većih problema ljudima u cijeloj Slavoniji su svakako neugodni zujeći insekti. Osa je na sve strane, dosadno ulaze u tanjure i čaše, no one su ipak naizgled manje opasne od svoje veće braće – stršljena.

Njih gotovo nikad nije bilo više i stvaraju ogromnu opasnost. Opreza nikad dosta što govori i jedna priča od prije desetak dana iz Bukvika, malog mjesta u općini Čačinci. Naime, tamo je u tijeku bio memorijalni boćarski turnir, Marin (34) je došao pogledati turnir, uzeo si piće u limenci i ostavio u hladu dok prođe otvaranje turnira i onda gotovo kobna situacija.

– Nagnuo sam limenku želeći se osvježiti, no u njoj je bio stršljen i odmah me ubo za usnicu. Mislio sam proći će, malo sam hladio, no ubrzo mi nije bilo dobro, jedva sam hodao. Iste sekunde sam otišao na hitnu u Orahovicu, pa u bolnicu Našice i na sreću je sve prošlo dobro, a doktori u Našicama su mi rekli da sam desetak minuta kasnije stigao, moglo je biti svašta– priča Marin.

Ubod stršljena je jako opasan i zato orahovački vatrogasci apeliraju na građane da ni u kom slučaju sami ne pokušavaju uništavati gnijezda nego da dojave njima. A kako to izgleda nakon dojave, provjerili smo sami, proveli smo s orahovačkim vatrogascima jedno poslijepodne u uništavanju gnijezda stršljena kojih je u samo dva dana 10 riješeno. A sve to radi predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić, inače profesionalni pčelar koji kaže kako ovi neugodni insekti ove godine čak malo i kasne.

– Obično se najezda stršljena događa sredinom srpnja i kada je taj period prošao mislio da smo ove godine ”spašeni”, ali onda bum. U samo dva dana 10 dojava za pojave gnijezda. Obilaskom terena bilo je vidljivo da su gnijezda uglavnom u stambenim objektima na krovovima kuća, najčešće u gredama čak naprave ”svoju kućicu” u štukaturu i to je najteže ukloniti, bilo ih je u pušnici, svinjcu, vikendicama, pečenjarima i slično. Oni zapravo obožavaju drvo, iz njega luče celulozu, taj katran od kojeg prave ovojnicu za svoje gnijezdo koje prave vrlo brzo i zato je potrebno na vrijeme reagirati. Iznenadilo me čak kod jedne obitelji gnijezdo u svinjcu koje im služi kako nekakva mala šupa, gdje su nisko stršljeni napravili gnijezdo pa sam ga čučeći uništio što mi se nikada nije dogodilo– priča Pezić.

Bilo je doista izazovno biti dio ove ekspedicije, fotografirati i gledati kako to sve izgleda, posebna ta gnijezda koja dosežu veličinu košarkaške lopte, ali naravno u svemu moraš biti smiren, bez panike i nikako ići bez stručnih osoba.

– Za osobu koja nije alergična kobno može biti tek više uboda, ako su isti u mišiće ruke ili noge, no jedan ubod u predjelu glave ili vrata najčešće je jako opasan i za one koje nisu alergični na ubode i zato je važno biti oprezan. Ja obvezno nosim zaštitno odjelo i rukavice, evo baš sad kod zadnje akcije u selu Donja Pištana na tavanu sam skidao gnijezdo u mraku s baterijom jer smo imali puno posla, a želio sam ljudima pomoći. Na bateriji dok sam špricao gnijezdo sprejem bilo ih je 15-ak i morao sam baciti bateriju na pod i pošpricati– priča Pezić i kaže da je ovo samo početak jer dojave samo stižu što je dobro da su građani odgovorni.

– Moram priznati da mi je drago da ima dojava jer ljudi razmišljaju i ne diraju sami. Posebno je teško kada su gnijezda u štukaturu, moraš pronaći gdje se gnijezdo točno nalazi i kad ne možemo prići iz prve, bušilicom bušimo rupice da može proći mlaz spreja i kako bi prvo riješili stršljene pa tek onda radimo prostor da uništimo cijelo gnijezdo. Oni se uglavnom više ne vraćaju na isto mjesto gdje su imali gnijezdo, ali uvijek treba provjeriti– kaže Pezić koji je u ovoj akciji uništio i gnijezdo u krovu kuće obitelji Živković u Ulici Matije Gupca gdje je prvi susjed Mario Čalić vatrogasac.

– Mi nismo mogli sjediti kod kuće na terasi navečer pod svjetlom da ne ubijemo bar pet stršljena. Znao sam odmah da gnijezdo mora negdje biti jako blizu. Tada mi se javio susjed i rekao da zuje negdje gore u njegovom krovu i zajedno smo primijetili gdje ulaze. Odmah sam zvao kolegu Pezića i uspješno smo to riješili– kaže Mario.

Naša ekspedicija je završila odlično, u nekih 2 i pol sata pet gnijezda je bilo uništeno bez ikakvih posljedica i ista je zapravo poziv građanima da samo dojave i ništa ne diraju, sve se može bezbolno i brzo riješiti samo uz ruku struke.

