Suša ugrozila urod žitarica: Branku Martinčeviću iz Grabrovnice urod kukuruza će biti manji za 30 posto

Ekstremna suša koja je ove godine pogodila hrvatska polja, u znatnoj je mjeri umanjila količinu i kvalitetu žitarica, posebno kukuruza. Najviše je pogođen istok Hrvatske, ali i u Virovitičko-podravskoj županiji situacija je daleko od normalne. Na nekim poljima je čak i stopostotno “spaljen” pa se s brojnih parcela neće ni skidati. Svjedoci smo hladnijeg i vlažnijeg vremena s povremenim padalinama u proteklih nekoliko dana, no sada pomoći za ovu kulturu nema, čak i da kiša natapa zemlju danima.

Viši stručni savjetnik u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede pri Ministarstvu poljoprivrede RH Ljubomir Duvnjak potvrdio je da je suša naštetila žitaricama, no ne svima jednako.

– Osim kukuruza dosta je stradala i soja, dok je situacija sa suncokretom vrlo dobra. Što se kukuruza tiče, obilaskom terena uočili smo da kukuruz nije svugdje jednako stradao, dok je na nekim mjestima potpuno spaljen, ovisno o položaju parcele, vlažnosti tla i drugim faktorima, a jedan od najznačajnijih je i briga o toj žitarici, ponegdje je šteta puno manja. Tamo gdje su i inače vlažniji tereni, kukuruz je kvalitetniji, pod uvjetom da su obavljene sve pripremne radnje vezane uz gnojidbu, zaštitu od korova i nametnika i ostalo. Oni koji kukuruz imaju na sušnim tlima, bez navodnjavanja nisu mogli puno učiniti, a oni koji su pak na takvim tlima navodnjavali bolje su prošli. U svakom slučaju i općenito gledano, prinosi kukuruza ove će se godine u prosjeku smanjiti i do 50 posto u odnosu na prošlu godinu, a kod nekih ratara na žalost taj prinos će biti smanjen i u puno većem postotku. Na vrijeme ne možemo utjecati, ali možemo poduzeti radnje da šteta od vremenskih nepogoda poput suše bude što manja. Jasno nam je da su troškovi proizvodnje drastično porasli, ali naš prijedlog je da ljudi što više kontaktiraju s našom Upravom, ali i s drugim poljoprivrednicima koji su na svojim parcelama obavili sve potrebne predradnje – rekao nam je Ljubomir Duvnjak, nakon čega smo se uputili na teren, a put nas je odveo u naselje Grabrovnica u općini Pitomača u kojemu se velika većina mještana bavi poljoprivredom.

Jedan od onih koji se isključivo bavi uzgojem kukuruza i pšenice je Branko Martinčević.

– Kukuruz sadim na oko osam hektara, dok pšenice imam na po prilici pet hektara površine. Te dvije žitarice su u našoj obitelji tradicionalne. Sadili su ih i moji otac i majka, a ja i moji sinovi s tim nastavili. Nekad smo držali i stoku, ali s obzirom da nas ovdje nema puno, to se ne isplati. I kukuruz i pšenicu predajem u pitomačku otkupnu tvrtku, a tek nešto kukuruza ostavim za ishranu nekoliko svinja – rekao nam je 72-godišnji Branko koji se uglavnom sam brine za poljoprivredu, ali kada mogu, u pomoć mu priteknu i sinovi Kruno i Slaven koji su stalno zaposleni u tvrtkama na području Pitomače.

– Pomognu mi koliko mogu zbog posla, no od malena radim na polju, a i zdravlje me hvala Bogu služi, tako da uspijevam održavati ovo što imam. No ni uz najveće zalaganje to ove godine neće biti ni blizu prošloj, jer suša je učinila svoje, posebno na kukuruzu kojeg će mi ove godine biti manje za sigurno 30 posto u odnosu na prošlu godinu. No velik broj poljoprivrednika na kukuruzu će imati velike gubitke, pa čak i do 100 posto, stoga ja moram biti zadovoljan – rekao nam je Branko koji je, kako je napomenuo, u stalnom kontaktu s Upravom za stručnu podršku i razvoj poljoprivrede VPŽ te, iako ima dugogodišnje vlastito iskustvo, slijedi upute stručnjaka.

– S obzirom na to da se vremena mijenjaju, mijenjaju se i neka pravila, a tu valja tražiti i mišljenje stručnjaka koji su za to zaduženi. Za sada radim bez navodnjavanja jer je tlo samo po sebi jako i vlažno, no ako bude bilo potrebno i to ću poduzeti, jer poljoprivreda je jedino ono što znam raditi i što je othranilo i mene i moju obitelj – rekao nam je na kraju našeg susreta ratar Branko Martinčević.

