Ususret 25. Viroexpu: Cijena ulaznice kao i prijašnjih godina – simboličnih 10 kuna

Cijena ulaznice za ovogodišnji 25. Viroexpo bit će kao i prijašnjih godina simboličnih 10 kuna. Podsjetimo, i ove će godine sve one koji od 2. do 4. rujna odluče posjetiti sajamski grad imati osiguran besplatan prijevoz jer će do Viroexpa voziti “sajamski vlakić”. Na sajmu će biti bogat program koji se može vidjeti na službenoj stranici – www.viroexpo.com.hr

Uz Vladu RH pokrovitelji ovogodišnjeg sajma su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma. Organizatori i pokrovitelji su: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK – Županijska komora Virovitica, HOK – Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, dok je tehnički organizator Viroexpo d.o.o.

Županija partner ovogodišnjeg sajma je Koprivničko-križevačka županija, a gospodarski partner su Hrvatske šume.

(www.vpz.hr, foto: ilustracija, arhiva)