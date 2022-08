Vlada produljila financiranje energetske obnove obiteljskih kuća do kraja 2022.

Vlada je donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2022. godine. Tom se odlukom osigurava kontinuitet energetske obnove i prije donošenja novog Programa obnove za obiteljske kuće koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine.

Cilj Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO 2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje i provedba ovih aktivnosti podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno poticaj na gospodarsku aktivnost.



Sredstva u iznosu od 190 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2022. godini osigurana su iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspodjelom sredstava iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj. 90 milijuna kuna namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, na cijelom teritoriju RH, temeljem Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća iz 2021. godine te 100 milijuna kuna sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim.

Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancira se stopom od 80 posto prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu.

(www.icv.hr, mpgi.gov.hr)