ŽNK No Limit Tvin sprema se za prvu natjecateljsku sezonu: Tridesetak talentiranih djevojčica igrat će 2. HNL

Virovitica je postala bogatija za još jedan nogometni klub. I to ne bilo kakav! Ponos grada i županije u 2. HNL branit će nogometašice ŽNK No Limit Tvin-a! Malo po malo, iz godine u godinu, u Akademiji su primijetili sve veću zainteresiranost djevojčica za nogomet, a upravo im je to dalo vjetar u leđa kako bi njihova ‘obitelj’ postala bogatija za još jednu kategoriju. Prema riječima dopredsjednika kluba Tomislava Filipovića, djevojčice se u ligama koje se igraju na našem području, odnosno s dječacima, mogu natjecati samo do 15. godine, a nakon tjedna otvorenih vrata kojeg su nedavno organizirali vidjeli su da tako više ne mora biti.

– Od samih početaka naše Nogometne akademije u svojim smo redovima imali talentirane igračice. Međutim, kako s dječacima mogu igrati samo do 15. godine, odlučili smo organizirati tjedan otvorenih vrata gdje smo pozvali djevojčice registrirane u okolnim klubovima i rezultat je bio nevjerovatan. Na prvom treningu odazvalo nam se čak 30-ak nogometašica, a sličan broj je trenutno registriran u klubu. Kada smo vidjeli kolika je zapravo zainteresiranost, krenuli smo u onaj formalni dio, osnivanje Udruge i Nogometnog kluba kako bi od početka nove sezone mogli krenuti s natjecanjem. Kada smo od vodstva dobili zeleno svjetlo za natjecanje, osnovali smo kategoriju U-17 koja će igrati ove godine, a nadamo se kako će im se s vremenom pridružiti i ostale kategorije – rekao nam je Filipović.

Ženski nogomet u Hrvatskoj podijeljen je u dva razreda, 1. HNL te 2. HNL koja se dijeli u tri regije, a u potonjoj će se pronaći i ‘Akademke’. Točan sastav lige, kao i regija u kojoj će se ŽNK No Limit Tvin natjecati bit će poznat naknadno, no gdje god da se nađu bit će ‘tvrd orah’ protivnicama.

– Imamo fantastične nogometašice za koje su interes pokazali i neki renomirani klubovi iz Hrvatske poput Agrama, Maksimira i Osijeka, što iskreno i ne čudi. Nedavno smo igrali protiv ŽNK Osijeka, ekipe U-15 koje su prvakinje Hrvatske, gdje smo ostvarili odličan rezultat i gdje je bilo vidljivo da kvalitetno radimo i da moramo nastaviti u tom smjeru. Moram ovom prilikom napomenuti i da su naše djevojke, poput Lorene Slipčević, Taše Filipović, Leone Radi i Lane Šafran od strane izbornice bile pozvane u reprezentaciju regije još dok nismo imali Ženski nogometni klub što je još jedan dokaz njihove kvalitete, a isto tako imamo jako puno darovitih i talentiranih djevojaka koje će zasigurno jednog dana zasjati i na većem nivou, nadam se zajedno s nama. Bit će ovo jedan lijepi sportski kolektiv koji će biti na ponos svima – dodao je Filipović.

Veliku podršku u svom radu Akademija ima od strane Concorte grupe čiji je vlasnik Hrvoje Vampovac, ujedno i predsjednik ŽNK No Limit Tvina, dok uz njega vodstvo čine dopredsjednik Tomislav Filipović te Damir Filipović i Bojan Brozović, odnosno ljudi koji vode Nogometnu akademiju od samog početka. Radi se ozbiljno i što je najbitnije kvalitetno, a samim time ciljevi koji si postavljaju i želje koje imaju ne djeluju niti malo neostvarivo.

– Želja nam je omogućiti djevojkama bavljenje nogometom, naravno organizirano, te očekujemo pravi ‘boom’ ženskog nogometa u Hrvatskoj. Puno je truda uloženo, a isto tako treba puno rada kao i organizacije kako bi sve bilo na svom mjestu. U ovu priču ulazimo s velikom optimizmom i smatram da će ŽNK No Limit Tvin, kao i naše ostale kategorije u muškom nogometu, postati jedna ozbiljna nogometna priča pred kojom će biti veliki rezultati – zaključio je Tomislav Filipović.

(www.icv.hr, mra)