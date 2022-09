1. ŽNL Fešta i bakljada na slatinskim tribinama, Sladojevčani šokirali Čačinčane: Dinamo iz Kapela Dvora iskoristio posrtaje suparnika i preuzeo prvu poziciju

Prvu utakmicu četvrtog kola 1. županijske nogometne lige odigrali su u subotu momčadi Lukača 05 i Mikleuša.

Domaća momčad nastavila je s efikasnim nastupima. Zgodicima Matea Nemčeca u 8. i Luke Skupnjaka u 12. minuti domaća momčad povela je 2:0. Gosti se nisu predavali i u 21. minuti Josip Jančić smanjuje na 2:1. U idućih nekoliko minuta igralo se ravnopravno, a zatim je s dva ‘bljeska’ u dvije minute (29. i 30.) Mateo Nemčec riješio pitanje pobjednika.

Do odlaska na odmor Lukač je povećao svoju prednost na 6:1 Dvostruki strijelac bio je Mihael Šoštar, u 39. minuti iz kaznenog udarca, a u 44. minuti iz igre. Antonio Babec pogodio je gostujuću mrežu u 69. minuti, a domaću kanonadu završio je Marko Bauman pogotkom s bijele točke u 85. minuti.

Lukač 05 – Mikleuš 8:1

Igrač utakmice: Mateo Nemčec

Derbi kola odigran je u Zdencima gdje su igrale dvije momčadi koje su dosad imale maksimalan učinak, domaća Sloga i Dinamo iz Četekovca. Ivan Stjepić iznenadio je sve na terenu i u gledalištu svladavši gostujućeg vratara Domagoja Lozera već u prvoj minuti. U domaćim redovima vjerovali su da će doći do još jedne pobjede. Imali su više od igre, ali se rezultat nije mijenjao do odlaska na odmor.

Na početku nastavka igrači Sloge stvorili su nekoliko prilika za zgoditke, ali je čvrsta obrana momčadi iz Četekovca uspješno odolijevala tim napadima. Svojom igrom posebno se istakao igrač Dinama Filip Puškadija. U 73. minuti prvi topnik gostujuće momčadi Matej Dorinka odličnim udarcem pogodio je same ‘rašlje’ i poravnao rezultat na 1:1. Do kraja utakmice gostujuća momčad bila je nešto bolja, ali nije uspjela doći do drugog zgoditka pa je susret završio podjelom bodova.

Sloga Zdenci – Dinamo Četekovac 1:1

Igrač utakmice: Filip Puškadija

Slavonija iz Sladojevaca, koja svoje domaće utakmice igra na slatinskom stadionu Antuna Tone Butorca, nakon tri kola nije uspjela osvojiti niti jedan bod. Svu svoju snagu Sladojevčani su pokazali u susretu s jakom Mladosti iz Čačinaca. Domaća momčad povela je u 16. minuti, kada je gostujući igrač Marin Vukomanović svladao svog vratara Mateja Hečimovića.

U nastavku igre gostujući napadi su se razbijali o čvrstu domaću obranu, a igrači Slavonije iz ubojitih kontranapada ozbiljno su prijetili. Odlično je odigrao mladi Mikelo Ljekaj, koji je u potpunosti zaustavio glavnog igrača gostiju Marina Čavića. U drugoj minuti sudačke nadoknade došlo je do koškanja između domaćeg igrača Tome Tomića i gostujućeg Marka Grabovca. Sudac Nikola Kečkiš obojicu je ‘nagradio’ žutim kartonima. Kako se Grabovac nije smirio, dobio je i drugi žuti karton, pa je nešto ranije morao napustiti teren.

Slavonija Sladojevci – Mladost Čačinci 1:0

Igrač utakmice: Mikelo Ljekaj

Dinamo iz Kapela Dvora, koji je na mala vrata ušao u društvo županijskih prvoligaša, gostovao je kod prošlosezonskog prvaka Podravca iz Sopja. Gosti su u igru ušli malo ležernije, ali su već nakon prvog dijela imali prednost od 2:0. Domaću mrežu prvo je pogodio Stjepan Rajnović u 14. minuti, a na 2:0 povećao je Vladimir Puškarić u 29.

U drugom dijelu nogometaši Dinama postigli su još pet pogodaka. Mirko Iličić bio je dvostruki strijelac, u 52. minuti iz kaznenog udarca, a u 72. iz igre. Po jednom su se u strijelce još upisali Stjepan Rajnović u 60. i Kristijan Blažeković u 74. minuti iz igre te Jozo Iličić u 84. minuti s bijele točke. Ovom pobjedom Dinamo je izbio na prvo mjesto na tablici. Mlada i poletna momčad koju vodi Andrejas Černeli iskoristila je dio svojih potencijala te sinergiju klupske logistike i simpatizera i zasad postiže odlične rezultate.

Podravac Sopje – Dinamo Kapela Dvor 0:7

Igrač utakmice: Mirko Iličić

Bratstvo iz Gornjeg Bazja, nakon početnih problema, u ‘hodu’ se kompletiralo te je došlo do druge pobjede. Nogometaši iz Gornjeg Bazja svladali su u Crncu istoimenu domaću momčad 4:1. Gosti su poveli pogotkom Marija Karnika u 17. minuti. Na 2:0 povećao je iz kaznenog udarca Kristijan Mrazović u 28. minuti. Inače, u ovoj utakmici Mrazović je nosio kapetansku traku.

Nakon sat vremena igre Valentino Pintarić povećao je na 3:0. Ubojiti Tilen Marić u 75. minuti smanjio je gostujuću prednsot na 3:1. Najatraktivniji pogodak postigao je mladi Marko Vinak, koji je s četrdesetak metara lobom svladao domaćeg čuvara mreže Darija Najcera. Najbolji na terenu bio je Mihael Viljevac, koji se istakao svojim proigravanjima i asistencijama.

Crnac – Bratstvo Gornje Bazje 1:4

Igrač utakmice: Mihael Viljevac

Borova je kod Mladosti u Miljevce doputovala s nekompletnim sastavom, dok se domaća momčad, nakon tri kola konačno kompletirala. U izjednačenoj igri gosti su stvorili nekoliko izglednih prilika za zgoditke, ali su bili neprecizni. Kazna za promašaje stigla je u 41. minuti, kada je Tomislav Vukovski iskoristio pogreške gostujuće obrane i doveo Mladost u prednost od 1:0.

Domaću pobjedu potvrdio je Mihael Boroša u 72. minuti, klada je nespretno svladao svog vratara Mihaela Solara. Ovo je prva ovosezonska pobjeda za momčad iz Miljevaca, ali i prvi poraz ekipe Borove.

Mladost Miljevci – Borova 2:0

Igrač utakmice: Tomislav Vukovski

Nakon uvjerljivih poraza od Lukača 05 i Sloge iz Zdenaca, DOŠK i Rezovac u međusobnom su susretu tražili način da se vrate pobjedama. U susret je bolje ušla gostujuća momčadi i povela 2:0 zgodicima Stjepana Iharoša u 25. i Matea Tomića u 38. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Domagoj Šteger smanjio je gostujuću prednost na 2:1.

U drugom dijelu domaća momčad došla je do preokreta i pobjede. Luka Zeman u 60. minuti poravnao je na 2:2. Tri minute kasnije Marijan Šalek dovodi DOŠK u prednost, a konačnih 4:2 postavio je, svojim drugim zgoditkom, Luka Zeman u 84. minuti.

DOŠK Dolci – Rezovac 4:2

Igrač utakmice: Luka Zeman

