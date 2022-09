2. ŽNL Sokol u derbiju kola slavio golovima Ivana Biondića i Karla Pelka, Standard srušio Mladost (Č) na ‘pogon’ Zdenka Lončareka

Županijski drugoligaši u skupini Zapad proteklog su vikenda odigrali susrete trećeg prvenstvenog kola.

Vodeći Aršanj, na svom terenu u Sedlarici, još u subotu, 10. rujna došao je do tri nova boda. Rezultatom 3:0 svladao je Mladost iz Vukosavljevice. Sva tri zgoditka postignuta su u drugom dijelu. Gostujući mrežu načeo je Matija Veličan u 46. minuti, Marko Filipović u 67. povećao je na 2:0, dok je konačnih 3:0 postavio Sandi Ivanović u 73. minuti susreta.

Sve ostale utakmice trećeg kola 2. županijske nogometne lige Zapad odigrane su u nedjelju, 11. rujna. Derbi je odigran u Svetom Đurađu, a snage su odmjerili do ovog kola drugoplasirani istoimeni domaćin i milanovački Sokol, koji je do ovog kola bio na trećoj poziciji. Gostujući trener Zlatko Vuković s kvalitetnijim igračkim kadrom postepeno je ‘lomio’ otpor domaćih nogometaša. Pri tome je i domaćin imao po koju sporadičnu priliku, koje su neutralizirali obrambeni igrači Sokola i vratar Kristijan Dumenčić. Domaću obranu, na asistenciju Gabrijela Nikolića, konačno je nadmudrio Ivan Biondić u 42. minuti susreta. U drugom dijelu gosti pojačavaju intenzitet igre, a to je rezultiralo s još dva pogotka. U oba navrata precizan je bio Karlo Pelko, prvi puta u 66. minuti, a drugi u 73. Igrači Svetog Đurađa ublažili su poraz zgoditkom Youssefa Alija Abdelrahman Fawzya minutu prije kraja utakmice. Nakon uvjerljive pobjede u gradskom derbiju Sokol se probio na drugu poziciju.

Bilogora 1947. nakon što je u dvije utakmice na svom terenu u Špišić Bukovici osvojila smo jedan bod, došla je do uvjerljive pobjede u Gradini, gdje je pobijedila istoimenog domaćina rezultatom 6:0. Tri zgoditka postigao je Michael Zorić, dva puta precizan je bio Stipo Djak, a jednom je domaću mrežu pogodio Marko Šandrk.

Virovitički No Limit TVIN u drugom dijelu susreta protutnjao je kroz Turnašicu. Domaći su se držali do posljednje minute prvog dijela, kada su primili prvi zgoditak, koji je postigao iskusni igrač – trener Tomislav Filipović. Pretežno mladi virovitički nogometaši u drugom dijelu postigli su još četiri zgoditka. Dvaput je poentirao Benjamin Široki, a po jednom su se u strijelce upisali Patrik Bauman i Hrvoje Matanić.

Podgorje je povelo na gostovanju u Kladarama, gdje domaće utakmice igra Podravec iz Dinjevca zgoditkom Nikole Režonje. U drugom dijelu Podravec zgodicima Jana Ronalda i Darija Erhatića dolazi do preokreta i prve ovosezonske pobjede.

Croatia iz Grabrovnice u Terezino Polje doputovala je sa samo 11 igrača, ali to nije bilo prepreka da ostvari početnu prednost zgoditkom Marka Slavića minutu prije odlaska na odmor. Momčad domaće Drave u pauzi se presložila i u drugom dijelu došla do uvjerljive 4:1 pobjede. Dva puta je gostujuću mrežu pogodio Antonio Paulović, a po jednom su gostujućeg vratara Denisa Pavkovića matirali Mihael Taušan i Nikola Zalović.

Rezultati 3. kola: Aršanj Sedlarica – Mladost Vukosavljevica 3:0, Sveti Đurađ – Sokol Milanovac 1:3, Gradina – Bilogora 1947. Špišić Bukovica 0:6, Turnašica – No Limit TVIN 0:5, Podravec Dinjevac – Podgorje 2:1, Drava Terezino Polje – Croatia Grabrovnica 4:1.

2. ŽNL ISTOK

Najefikasniji su ovo kolo bili Plavi iz Jugovog Polja koji su sa 6:1 slavili protiv Ćeralija. Iako do 43. minute nije bilo pogodaka, na predah se otišlo s prednošću domaće momčadi od 2:0. Strijelci su bili Dominik Kralj i Marijan Holec. Teo Matovina povisio je na 3:0 u 53. minuti, Krunoslav Klepač pogodio je u 63. za 4:0, gosti su smanjili preko Matea Gusića minutu kasnije, dok su konačan rezultat postavili Kralj i Matovina. Dodajmo kako je u ovom susretu moglo biti još pogodaka, no nisu realizirana dva kaznena udarca, po jedan na svakoj strani.

Sigurnu pobjedu upisao je i Grabić na svom terenu protiv Krčevine. Marko Marković postigao je dva, a Kristian Benko, Marijan Božić i Boris Zagorac po jedan pogodak za konačnih 5:0.

Jedan pogodak manje gledatelji su mogli vidjeti u Čađavici gdje je Mladost 1930. poražena od Standarda s 4:0. Tri pogotka za goste postigao je Zdenko Lončarek, a jedan Alen Mihalić.

Antonijo Kušen i Darijo Gracek matirali su Gabriela Čolaka, odnosno Antonija Dubrovića, za pobjedu Dinama na gostovanju u Bakiću rezultatom 2:0, a jedini pogodak u slavlju Zrinskog protiv Munje iz Velikog Rastovca postigao je Tomislav Kurtić. Munja je spomenuti susret privela kraju s 10 igrača na terenu budući da je u posljednjoj minuti isključen Igor Horvat zbog drugog žutog kartona.

Rezultati 2. kola: Plavi Jugovo Polje – Ćeralije 6:1, Mladost 1930. Čađavica – Standard Nova Šarovka 0:4, Grabić – Krčevina Čađavački Lug 5:0, Mladost Bakić – Dinamo Josipovo 0:2, Zrinski Nova Bukovica – Munja Veliki Rastovac 1:0.

