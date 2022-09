Cjelovečernji koncert i trodnevno gostovanje HPD-a “Rodoljub” na Rabu

Hrvatsko pjevačko društvo “Rodoljub” održalo je u petak, 16. rujna, cjelovečernji koncert u Zimskom kinu Rab u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Rab te pod pokroviteljstvom Grada Raba i Turističke zajednice grada.

Iako amatersko društvo, HPD “Rodoljub” svojim profesionalnim pristupom oduševio je malobrojnu publiku koja je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta umjesto na Trgu sv. Kristofora uživala u izvedbama mješovitog zbora i tamburaškog orkestra u Zimskom kinu Rab.

Prije koncerta na tonskoj probi u poslijepodnevnim satima članove Društva dočekala je i pozdravila predstavnica POU Rab Katarina Ribarić.

Na programu mješovitog zbora i tamburaškog orkestra našle su se skladbe različitih glazbenih stilova, domaćih i stranih autora za publiku od mlađe do starije generacije.

Izvodila se glazba od klasike (Bizet, Čakjkovski, Brahms), domaćih autora koji njeguju hrvatsku glazbenu tradiciju poput B. Starca i A. Nikolića u skladbama Slavonske slike i Slavonsko kolo, do filmske glazbe i popularnih evergreena. Tako je publika mogla uživati u skladbama I. Robića “Samo jednom se ljubi”, Presleyjevoj “Can´t stop falling in love” ili prelijepoj duhovnoj skladbi “You raise me up” te Cohenovoj “Hallelujah”.

Bilo je tu i zanimljivih aranžmana country glazbe, gdje su svoje umjetničke kvalitete pokazale mlade snage Rodoljuba, solisti Dinko Magenhajm-brač i Damjan Relić-solo glas.

Posebno dug pljesak publike izmamile su skladbe V. Barčota i Z. Stipišića “Kad mi dođeš ti” te “Cesarica”. Kroz koncert publiku je vodila Branka Lainson.

Nakon koncerta uslijedile su čestitke dirigentici Društva Mirni Mihalković i predsjedniku Antunu Rohteku te poziv Katarine Ribarić da se ova glazbena i kulturna suradnja dvaju gradova nastavi i u budućnosti s novim gostovanjima i koncertima.

Čak 47 članova Društva tijekom gostovanja ugostile su obitelji Gvačić i Dumičić, a rodoljubaši su im zauzvrat priredili nezaboravne proslave na kojima su im uručili prigodne poklone s proizvodima svoga kraja. Rodoljubaši su osim koncerta, druženja i novih poznanstava uživali i u obilasku Raba uz stručno vodstvo turističkog vodiča.

