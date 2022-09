Hvalevrijedna gesta obitelji Nemeček: Darovala svoju kuću u Čačincima za potrebite obitelji

Lijepo je znati da još uvijek postoje ljudi dobrog i velikog srca koji znaju, hoće i mogu pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Jedna takva priča dolazi iz Čačinaca i putuje preko Švedske i Čakovca pa se vraća u Čačince. Naime, obitelj Nemeček darovala je svoju obiteljsku kuću u Čačincima Općini u cilju da se kuća da na korištenje obitelji u potrebi. Priča obitelji Nemeček počinje 80-ih je godina kada su živjeli u Čačincima, ovdje radili i stvarali obitelj i život, no put i borba trbuhom za kruhom ih je vrlo brzo odnijela dalje.

– Školovao sam se i radio u tadašnjoj velikoj drvnoj tvornici DIK Đurđenovac i živio sa svojim roditeljima u Čačincima. Supruga je dolazila u susjedstvo i tako smo se upoznali i zaljubili. Želeći osigurati obitelji što bolje uvjete za život, 1985. smo otišli u Švedsku, ali smo se često vraćali u Čačince. No, kada mi je brat obolio i bio smještan u dom za stare i nemoćne, kuća je ostala prazna i tada smo rijeđe dolazili. Poslije smo kupili kuću u Vučetincu pokraj Čakovca i tamo povremeno dolazimo na odmor – priča Đuro Nemeček te naglašava kako sada jako dugo nisu bili u Hrvatskoj pa su se ove godine odlučili doći i riješiti pitanje kuće u Čačincima.

– Više nemamo namjeru vraćati su u Čačince pa sam stupio u kontakt s načelnikom Alenom Jurencem kako bi donirali svoju kuću nekome kome će ona biti potrebna. U Slavoniji je danas puno praznih kuća, dotraju i same se nažalost ruše i baš zato smo odlučili dok je naša još dobra i pristupačna za život, dati ju nekome tko bi u njoj živio. Moja supruga je godinama u Švedskoj humanitarka pa zajedno doniramo i pomažemo socijalno ugroženim osobama i obiteljima, tako da nam je uvijek drago i sretni smo kada nekome možemo pomoći – kaže Đuro Nemeček.

Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac oduševljen je ovom hvalevrijednom gestom obitelji Nemeček.

– Gospodin Đuro Nemeček Čačinčanin je koji preko 35 godina živi u Švedskoj, a svoj je lokalpatriotizam pokazao na ovaj najljepši mogući način. Općina Čačinci nekretninu će koristiti za stambeno zbrinjavanje potrebitih obitelji i ovo je možda nešto najviše što netko može dati drugome, krov nad glavom. Već imamo dogovor kome bi kuća trebala ići, no tome ćemo kada za to dođe vrijeme. U svakom slučaju obitelji Nemeček od srca zahvaljujem u ime Općine i svoje osobne ime na nesvakidašnjoj gesti i primjeru. Neka ih dragi Bog čuva i da im dobro zdravlje jer ovakvi veliki i dobri ljudi to zaslužuju – zaključio je Jurenac.

