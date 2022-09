Nakon odlaska Dragana Zubaka stigao Ivica Marjanović: Ovakav poziv se ne odbija, igrat ćemo isključivo napadački nogomet

Nakon poraza u derbiju protiv zdenačke Sloge u svojoj “Rupi”, klupu Nogometnog kluba Mladost Čačinci napustio je dosadašnji trener Dragan Zubak. Mladost je prihvatila Zubakovu ostavku uz ogromnu zahvalu za sve što je učinio.

-Dragan je dijete Mladosti, čovjek koji bi krv dao za ovaj klub i znamo da je on uvijek uz nas. Od srca mu hvala za sve lijepe trenutke na klupi seniorske momčadi i znam da će uvijek biti naš najveći navijač i pomoći što god u klubu bude trebalo – rekao je predsjednik Mladosti Hrvoje Hečimović koji je vrlo brzo pronašao novo rješenje za vruću čačinačku klupu.

Naime, Mladost je preuzeo i večeras (utorak) već odradio prvi trening veliki čovjek, nekada vrhunski nogometaš i provjereno odličan trener Ivica Marjanović. Ivica je bio dugogodišnji trener i igrač Mikleuša, orahovačkog Papuka i sada je nakon dužeg vremena bez nogometa ponovno tu.

-Nakon sedam godina u Mikleušu, Ivica se maknuo od nogometa na nekoliko godina, no na poziv Mladosti nije ostao ravnodušan. Poznaje dobar dio naših igrača od ranije i ne sumnjamo kako će se složiti s ekipom te da će svoje igračke i nogometne kvalitete općenito prenijeti na našu momčad. Ivici želimo puno sreće na našoj klupi i mogu reći da su svi ljudi u i oko kluba pozdravili naš izbor za novog trenera koji gaji onakav nogomet kakav mi želimo gledati, napadački i uvijek na pobjedu – zaključio je Hečimović.

Ivica Marjanović nogometna je legenda ovih prostora, a posebno u Mikleušu gdje je proveo sedam dugih godina…

– Možda sam i skinuo rekord svih vremena u Mikleušu od sedam godina jednog trenera na klupi. Ipak, došlo je do određenog zasićenja i morao sam se maknuti. S Mikleušem sam se razišao onako kako sam tamo i došao, kao veliki prijatelj i te će mi godine ostati u zaista lijepom sjećanju. Odlaskom sam se posvetio nečem drugom u životu, prije svega poslu, ali evo stigao je poziv Mladosti iz Čačinaca što me privuklo jer se radi o skupini sjajnih i iznimno kvalitetnih momaka koje je izazov voditi. Igrat ćemo isključivo napadački nogomet, ova momčad to može i samo ako budu puno radili, a malo pričali, možemo jako puno. Čačinci su sredina koja živi za sport, a posebno za nogomet i ja ću dati sve od sebe da im sa svojom ekipom donesem puno radosnih i lijepih trenutaka – rekao je novi trener Mladosti Ivica Marjanović.

(www.icv.hr, vg)