NJENA PRIČA Udruga žena “Guščarice” iz Grabrovnice njeguje tradicionalne običaje i kulturnu baštinu kroz razne zanimljive aktivnosti

Nakon ljeta, jesen je u Podravini i Slavoniji najživlje i najvažnije godišnje doba, vrijeme kada počinju radovi na poljima, posebice u vinogradima kada je sve u znaku berbi grožđa tijekom kojih vinogradari trebaju dati sve od sebe da bi se poslije uživalo u što boljem vinu. Znamo, naime, da je u vrijeme berbi zadaća oko branja grožđa, skladištenja, mljevenja, gaženja grožđa i ostalog podijeljena između muškaraca i žena. No, naše sugovornice, članice Udurge žena “Guščarice” organizirale su u Goričkama pokraj Grabrovnice “žensku berbu”. Odlučile su pokazati kako izgleda tradicionalna berba grožđa u kojoj sudjeluju samo žene. Sav posao obavile su same, pokazavši kako su muškarci bili dobrodošli samo u funkciji zabavljača, tamburaša uz koje je cijeli događaj i završio.

Upravo ta ženska berba posljednja je u nizu aktivnosti koju su aktivne članice Udruge “Guščarice” iz Grabrovnice s prijateljskim udrugama: Udrugom žena Dinjevac, Hrvatskim folklornim društvom “Sesvečice” Podravske Sesvete, Čuvaricama kulturne baštine iz Kladara i KUD-om “Podravka” iz Starogradačkog Marofa promicale na svom području s ciljem njegovanja tradicionalnih običaja vezanih uz berbu i preradu grožđa te prikaza tradicijskih kultura našega kraja.

Moderne žene, majke, bake, kćeri, na ovaj način stare običaje i poslove čuvaju od zaborava i svjedoče koliko je truda i angažmana potrebno uložiti da bi se svaki fizički posao odradio do kraja.

Inače, Udruga žena “Guščarice” iz Grabrovnice djeluje tek pet godine, a iza sebe ima brojne manifestacije i aktivnosti kojima je cilj očuvati kulturu i tradiciju Grabrovnice. Kako i same kažu, trude se kulturno osvijestiti mlade, ali i umrežiti s drugim udrugama kako bi s njima dijelile iskustva i učile o drugačijim običajima i kulturama.

A kako su došle na ideju organizirati “žensku berbu”, te što imaju u planu za dalje, otkrile su nam, gostujući u emisiji ICV radija “Njena priča”, predsjednica Udruge Lidija Dmitrus te tajnica i članica Udruge Jadranka Maljčec.

BERBA BRAJDI I GROŽĐA NA “ŽENSKI NAČIN”

– Naša udruga je 24. rujna proslavila pet godina postojanja i djelovanja, a naš osnovni cilj je promicanje sela i pojedinih tradicijskih običaja da se ne zaborave, očuvanje kulturne baštine i tradicije našega kraja, prije svega Grabrovnice i okolice kroz organizaciju koncerata, druženja, sudjelovanja u raznim manifestacijama u općini i šire. Udruga ima 16 članica, od 17 do 73 godine i sve su aktivne na svoj način i pridonose radu udruge svojim radom, umijećem i vještinom. Koristimo priče naših starih mještana koji nas upućuju u rad starih poslova, uključujući tako u naš rad i čitavo selo. Sakupljamo i stare alate, stare predmete. Ljudi nam se javljaju, upućuju nas u to kako se nekada radilo, pričaju nam razne priče i dogodovštine iz seoskog života. Kod same “ženske berbe” brajdi bio nam je cilj pokazati način berbe kakav je bio nekada, da je i tada bilo veselo iako su vremena bila teška, a posao nimalo lak, iako nije bilo današnjih raznoraznih pomagala i uređaja na struju koji pomažu u mljevenju grožđa i slično. Želja nam je sve te običaje i radne navike prenijeti na najmlađe naraštaje na kojima svijet, pa i vinogradarstvo ostaje- istaknula je predsjednica Udruge Lidija Dmitrus.

Berbe su, kao i danas, započinjale okupljanjem rodbine, susjeda i prijatelja na tradicionalnom doručku, a nakon toga se kretalo na posao. Muškarci su bili zaduženi za nošenje puta – drvenih posuda kojima se tijekom berbe na leđima prenosi grožđe iz vinograda do kace na zaprežnim kolima, a žene su brale grožđe.

Većina vinograda u podravskom kraju i dalje se bere ručno, a u pomoć priskaču rodbina, prijatelji i susjedi. Umjesto strojeva u vinogradima se čuju glasovi i pjesma težaka. Posebno veselje i smijeh nastupio je kada je došlo vrijeme za gaženje ubranog grožđa. Naime, dio ubranog grožđa na starinski način pripremile su za daljnju obradu, a drugi dio je ipak završio u suvremenijem stroju – muljači. Izgaženo i izmuljano grožđe potom je stavljeno u starinsku cug prešu, a nakon toga je mošt preko stare drvene lakovnice uliven u drvenu bačvu.

– Nekada se grožđe bralo u drvene ili pletene korpe, zatim pretresalo u drvenu putu i prenosilo u veće drvene kace. Kada se brala brajda, obavezno je trebala lojtra jer su one dosta visoke, pa je tako jedan dio uzvanika bio pod brajdom, a drugi je brao grožđe u vinogradu. Potom se ubrano grožđe gazilo i to je zapravo bilo posebno vino jer su to uvijek radile mlade snaše koje su nogama gazile to grožđe. Bio je to poseban događaj u godini, a sve je uvijek završavalo pjesmom – otkrila nam je Lidija.

NJEGOVANJE BAŠTINE KROZ STARE OBIČAJE, PJESMU I PRIPREMU DOMAĆIH SPECIJALITETA

Kada su se završili svi poslovi, poslužio se ručak, obično patka s grahom.

– Naravno, ni jedna berba nije mogla proći bez domaće hrane i kolača, osobito štrukljov sa zeljem i sirom te diganim kolačima, a tu su svakako bili i nezaobilazni tamburaši koji su tijekom cijele berbe, ali i nakon, zabavljali težake. Priča s grožđem i njegovom preradom završavala bi proslavom blagdana zaštitnika vinara sv. Martina, krštenjem i degustacijom mladoga vina, a taj se tradicionalni običaj i danas zadržao u brojnim dijelovima Hrvatske kada se tim povodom organiziraju vesele pučke zabave. Danas je sve mehanički uz upotrebu struje, bačve su od inoxa i sve je puno jednostavnije. Mi smo našom “ženskom berbom” nastojale prikazati ta prošla, nimalo laka, ali vremena u kojima je bilo i pjesme i veselja- istaknula je Jadranka Maljčec.

Članice Udruge žena “Guščarice” iz Grabrovnice njeguju baštinu kroz stare običaje, pjesmu i ples, ali i konkretan rad – pripremu kolača, čišćenje i uređenje mjesta u kojem žive, te proizvodnju raznih domaćih proizvoda s ciljem promocije sela, općine, ali i županije.

– Udruga je neprofitabilna, imamo podršku Županije, naše općine, mjesnog odbora, svi nas održavaju jer su prepoznali naš rad i trud. Ove godine s ciljem promocije naših lokalnih gastro proizvoda organizirale smo i pečenje pekmeza od šljiva po starinski, bez konzervansa, također uz pjesmu i veselo druženje. Cilj nam je proizvoditi neki svoj proizvod kojim bi se Udruga promovirala pa smo tako zamislile od ovog ubranog grožđa raditi i rakiju koja bi bila temelj za sve domaće likere koji bi postali naš brend, a zahvaljujući donorima koji su nam poklonili med imamo u planu praviti i domaću medovaču- kazala je Lidija Dmitrus.

USKORO 3. LUŽĐANA

U okviru svoje udruge ove vrijedne članice planiraju promovirati i još koju aktivnost isključivo kroz “žensku priču” kako bi pokazale mlađim generacijama kako je to nekada bilo.

– U planu imamo organizirati 3. Luđžanu, jesensku manifestaciju u kojoj promoviramo lužđenje kukuruza, prikazati kako se nekada lušćio kukuruz, ispijao mošt, jela domaća pogača, kukuruzni kruh te razne slatke i slane kukuruzne delicije, a sve to naravno uz pjesmu i veselje. Manifestacija će se održati 8. listopada u Petrovom vrtu u Interpretacijskom centru Petra Preradovića u Grabrovnici- poručila je Jadranka Maljčec.

A na pitanje kako pronaći vremena za sve aktivnosti i što bi poručile mlađima – ima li zadovoljstva u druženju, očuvanju tradicije, pa i konkretnom radu, obje su se složile da je mladima sve to jako zanimljivo, prepoznali su njihov rad i želja im je uključiti ih što više u njihov rad.

– Cilj udruge je baviti se proizvodnjom raznih domaćih proizvoda s ciljem promocije našeg sela, općine, ali i županije. Zato i organiziramo ovakve manifestacije, da se podružimo, zabavimo i pokažemo mlađim generacijama kako je to nekada bilo, da pokažemo svu ljepotu života na selu, da na selu može biti lijepo i jednako kao i bilo gdje drugdje uživati u životu – dodaje predsjednica Udruge žena “Guščarice” iz Grabrovnice, uz poziv svima da se uključe u njihovu udrugu, podrže njihov rad i uživaju u svim ljepotama života na selu.

(www.icv.hr, rtk)