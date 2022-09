Osječki HNK u potpunosti prešao u ruke Grada Osijeka: Županija u cijelosti prenijela svoja osnivačka prava, ali će nastaviti s financiranjem rada kazalištaraca do kraja 2025. godine

Na današnjoj (četvrtak) Osječko-baranjskoj županijskoj skupštini donesena je odluka prema kojoj Županija kao suosnivač u cijelosti prenosi svoja prava nad osječkim Hrvatskim narodnim kazalištem (HNK) Gradu Osijeku.

Naime, Županija i Grad do sada su imali jednake, 50-postotne udjele, osnivačkih prava u HNK-u, a odluku o prijenosu osnivačkih prava osječko-baranjski župan Ivan Anušić pojasnio je željom da se status osječkog HNK-a izjednači s ostalim nacionalnim kazališnim kućama u Hrvatskoj.

U izjavi za medije istaknuo je kako je osječki HNK jedina nacionalna kuća u Hrvatskoj u kojoj su osnivači Županija i grad, dok su svima ostalima to gradovi u kojima se nalaze pa je u razgovorima s osječkom Gradskom upravom zaključeno da osnivačka i upravljačka prava u potpunosti treba preuzeti Osijek.

-Smatramo da je to praksa u cijeloj Hrvatskoj, jedino je kod nas u Osijeku bila drugačija. Osim toga mišljenja smo da je bolje i kvalitetnije funkcioniranje kada je jedan osnivač, u ovom slučaju Grad Osijek, što je uostalom prirodno i normalno da to bude Grad koji će o HNK brinuti kao i do dosada, ali od današnje odluke samostalno bez Osječko-baranjske županije – rekao je Anušić.

Pojasnio je kako se Županija neće odmah povući iz sufinanciranja osječkog HNK-a, već će u godinama koje slijede postupno smanjivati obvezu svog financijskog sudjelovanja na način da će 2023. godine osigurati 40 posto od (ranije) utvrđenog iznosa, godinu dana kasnije 30 posto, a 2025. godine 20 posto od utvrđenog iznosa.

Zaključno, obveza Županije za financiranjem osječkog HNK-a prestaje s 31. prosinca 2025. godine.

Izdvajanja Županije u prošloj i ovoj godini za osječki HNK iznosila su gotovo 13 milijuna kuna, što je prema Anušićevim riječima 70 posto ukupnog iznosa za planirane javne potrebe u kulturi, a isti iznos osigurao je i Osijek.

Dodao je i kako će se ta sredstva i dalje usmjeravati u projekte na području kulture, među kojima je i osječki Muzej likovnih umjetnosti, kojemu je Županija osnivač, gdje se planira izgradnja novoga paviljona.

(www.icv.hr, tj)