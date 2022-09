Poznati detalji jučerašnje prometne nesreće u Slatini u kojoj su ozljeđene tri osobe

Jučer (subota) u poslijepodnevnim satima, u Ulici kralja Zvonimira u Slatini, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su tri osobe ozlijeđene. PU virovitičko-podravska je potvrdila kako su lakše ozlijeđeni 19-godišnji vozač jednog automobila, 41-godišnji vozač drugog te 15-godišnji putnik u jednom od vozila.

Kako izvještava policija, do nesreće je došlo oko 14 sati kada je 41-godišnjak upravljao osobnim automobilom slatinskih registarskih oznaka Ulicom kralja Zvonimira te dolaskom do kućnog broja 90, preko središnje neisprekidane crte, započeo skretati ulijevo na putni most kućnog broja 92, a da nije propustio osobni automobil slatinskih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 19-godišnjak.

Tada je došlo do sudara nakon kojeg je osobni automobil, kojim je upravljao 41-godišnjak, od siline udara odbačen na punu bankinu gdje je u zanošenju udario u zadnji lijevi dio parkiranog osobnog automobila slatinskih registarskih oznaka te zadnjim dijelom u metalnu ogradu rukohvata na pješačkom ulazu koja se od udara slomila, kažu iz policije.

– Oba vozača te 15-godišnji putnik u jednom od vozila zadobili su lakše ozljede, a liječnička pomoć im je pružena u OB Virovitica. Na sva tri osobna vozila nastala je materijalna šteta. Vozači su alkotestirani, bez reakcije – stoji u priopćenju.

(www.icv.hr, adf, foto: D. Fišli)