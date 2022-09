Prijedlog novih mjera: Vlada vraća potpore na plaću kakve je dijelila u koronakrizi?

Vlada je u nedjelju navečer dovršavala paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Bolnice, škole, vrtići i javne institucije struju bi trebali plaćati kao i kućanstva, no ima još novosti.

Razmatra se i uvođenje subvencionirane cijene električne energije za obrtnike i male poduzetnike.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, to bi se moglo odnositi na one koji imaju potrošnju do 100.000 kWh godišnje, a velike kompanije zasad nisu uključene. Također, na stolu je i prijedlog novih mjera potpora za očuvanje radnih mjesta preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, po uzoru na one koje su bile uvedene zbog ekonomskih posljedica pandemije korone, a visina potpore bila je 4000 kuna po radniku, prenosi Dnevnik.hr.

Sastanci oko mjera bi se trebali nastaviti i u ponedjeljak ujutro. Tek u popodnevnim satima u ponedjeljak mjere bi trebale biti predstavljene članovima HDZ-a i to na stranačkim tijelima koja će se održavati u ponedjeljak popodne. Nakon toga, premijer se u utorak susreće sa koalicijskim partnerima.

Mjere bi trebale biti predstavljene u četvrtak.

(dnevnik.hr)