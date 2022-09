Ravnateljica DV Suncokret Snježana Dupan-Lovrić sudjelovala na Lutkarskom festivalu Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

Prvi lutkarski festival LUF UF 2022, “Lutka u rukama učitelja i odgojitelja”, održan je od 28. do 30. rujna na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Program festivala sastojao se od lutkarskih predstava i izložbe lutaka koje su izradili odgojitelji i učitelji, te stručnih predavanja i radionica za sudionike festivala.

Na festivalskoj izložbi našla se i jedna lutka iz Slatine koju je izradila Snježana Dupan-Lovrić, ravnateljica Dječjeg vrtića Suncokret.

– Lutkarstvo je moja velika ljubav još od školskih dana. U čarobni svijet lutaka uvela me moja tadašnja profesorica iz zagrebačke srednje škole za odgojitelje Vlasta Pokrivka, osnivačica poznatog Lutkarskog studija Kvak. Od tada pa do danas izradila sam više od stotinu scenskih lutaka, najviše u periodu djelovanja Slatinskog amaterskog lutkarskog kazališta “Slamalka”, kojega sam vodila od 1994. do 2008. godine. Lutke izrađujem i danas, i to od najrazličitijih materijala. Sve može postati lutka, i štap koji nađete u šumi, i kartonska kutija, čak i obični komad špage. Tajna je u našim rukama, glasu i pokretu, pomoću kojih se svakom predmetu može udahnuti život. No lutke izložene na ovom festivalu nešto su sasvim drugo, u njih je uloženo jako puno rada, vremena, truda i mašte. Sjećam se da sam svoga noja izrađivala gotovo punih mjesec dana, i nekoliko puta sam ga u tom procesu prerađivala i mijenjala, dok na kraju nisam s njim bila potpuno zadovoljna- istaknula je Snježana Dupan-Lovrić i dodala.

– Puno se faktora treba poklopiti da bi lutka bila autentična, svoja, “živa”. Stoga sam izuzetno sretna što je prosudbena komisija Prvog lutkarskog festivala Učiteljskog Fakulteta u Zagrebu prepoznala život u mom noju i izabrala ga kao jednog od eksponata ove prekrasne izložbe. Sve izložene lutke izradili su odgojitelji i učitelji i moram reći da je izložba zaista impresivna, i da bi se tim lutkama moglo ponositi svako profesionalno lutkarsko kazalište- rekla je Snježana nakon povratka s Lutkarskog festivala Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

(www.icv.hr, DV Suncokret)