Službeno je stigla jesen: Evo kakvo nam vrijeme donosi

Tijekom jutra, točnije u 02:04 sati zakoračili smo u novo godišnje doba, astronomsku, ali i kalendarsku jesen. Klimatološki smo u jeseni već od 01. rujna, no sada je službeno vrijeme za kišobrane, topliju, odjeću i sve ono što ovo godišnje doba sa sobom nosi.

Prvi dan jeseni obilježit će stabilniji i sunčaniji vremenski uvjeti. Vjerojatnost kratkotrajnih pljuskova je mala. Veći dio dana će se izmjenjivati sunce i oblaci. Biometeorološke prilike će biti povoljne. UV-indeks umjeren.

Nakon svježeg jutra, dan će obilježiti ugodne temperature zraka. Najviši dnevni hod očekujemo između 15 i 18°C. Vjetar slab.

Tijekom subote očekujemo jačanje jugozapadnog vjetra, ali i stupanj do dva više temperature zraka u odnosu na petak. Oblaka postupno sve više u drugom dijelu dana. Vjerojatnost za gdje koju kišnu kap do kraja dana je mala. Jutarnje temperature zraka između 5 i 9°C. Najviše dnevne između 19 i 22°C. Jugozapadni vjetar slab do umjeren, na udare i jak. UV-indeks umjeren. Biometeorološke prilike će se polako kvariti.

Od nedjelje uz više oblaka očekujemo povremenu kišu ili pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom. Izgledniji u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Nestabilno i promjenjivo vrijeme očekujemo u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Na području Virovitičko-podravske županije od nedjelje do srijede očekujemo novih 10-40 mm kiše. Temperature zraka bez znatnije promjene, u potpunosti će odgovarati dobu godine. Vjetar i dalje južnih smjerova.

(www.icv.hr, kp)