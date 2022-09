U Eko točci Parka prirode Papuk na Jankovcu održana tiskovna konferencija povodom Viteškog turnira

U Eko točci Parka prirode Papuk na Jankovcu održana je tiskovna konferencija povodom Viteškog turnira koji će biti održan 1. i 2. listopada u Park šumi Jankovac. Ovaj kulturni, povijesni i zabavni spektakl organiziraju Red Vitezova Ružica grada Orahovica, Općina i Turistička zajednica općine Čačinci te Park Prirode Papuk u suradnji s Planinarskim domom Jankovac, a na konferenciji su ga predstavili načelnik općine Čačinci i ravnatelj Parka Alen Jurenac, direktorica Turističkog ureda Ana Marunica te predsjednik Reda vitezova Ružice grada Vlado Grgić.

– Nakon dvije godine stanke u kojima smo zbog koronavirusa bili primorani otkazivati ovaj turnir, ove godine ga vraćamo u punom sjaju. Više od deset najjačih viteških udruga u Hrvatskoj bit će na našem Jankovcu i činiti ovu prekrasnu povijesnu priču. U subotu 1. listopada u 11 sati je otvaranje Viteškog turnira i podizanje tabora te postavljanje srednjovjekovnog sajma, a već od tog vremena bit će dostupna i gastronomska ponuda kako na štandovima, tako i u našem Planinarskom domu. U 13. sati počet će tradicionalni streličarski turnir za Zlatnu strijelu Jankovca, u 15 sati je početak predstavljanja gostujućih viteških udruga koje je uvijek atraktivno i zanimljivo, a u 16 sati po prvi puta otkako organiziramo ovaj turnir gostovat će nam Mak teatar koji će izvesti predstavu ”Mačak u čizmama”. U 17 sati će biti održan viteški turnir za djecu i u 18 sati na rasporedu je središnji dio prvog dana, bitka za utvrdu Klak, atraktivna i prepuna adrenalina. Dan će završiti u 19 sati vatrenim showom Koprivničkih mušketira i haramija- istaknula je direktorica TZ ureda Čačinci Ana Marunica i dodala.

– U nedjelju slijedi nastavak kao i prvog dana, u 11. sati otvaranjem tabora i u 13 predstavljanjem gostujućih viteških skupina, a u 14 sati Mak teatar izvest će predstavu ”Tajni svijet”. U 14.40 sati bit će održana demonstracija viteškog oružja, a u 15 sati još je jedan viteški turnir za djecu. U 15:30 na rasporedu je dnevna bitka za utvrdu Klak i od 16:30 slijedi zabavni program za sve posjetitelje. Nadamo se lijepom vremenu, Park šuma Jankovac je mamac sama za sebe, a ovaj program samo je razlog više da svi u ova dva dana posjete biser prirode Slavonije– dodala je.

Red vitezova Ružice grada Orahovica nositelj je viteškog dijela programa i jamči da će Jankovac ponovno biti u istinskom znaku srednjeg vijeka.

– Sve posjetitelje dočekat će nešto neočekivano, sve ove skupine pokazat će svoje povijesno bogatstvo i dokazati zašto su vrh hrvatskog viteštva. Pokazat ćemo viteške borbe, mačevanje, streličarstvo, dati prigodu posjetiteljima da i sami nauče ispravno rukovati viteškom opremom i održati jedno vrijedno povijesno predavanje o bogatoj povijesti Jankovca i utvrde Klak. Dolaze nam dakle Družba vitezova Zlatnog Kaleža iz Donje Stubice poznati po Seljačkoj buni, zatim Koprivnički mušketiri i haramije, Grofice Konjski iz Konjšćine koje će nam predstaviti srednjovjekovne plesove, s nama će biti i Vitezovi vranski iz Vrane Pakoštane, Viteški red svetog Nikole iz Varaždina, streličari Krvavog mosta iz Zagreba, Udruga sveti Juraj iz Đurđevca i tu će još biti Mak Teatar te Udruga Corvi belli, obje iz Zagreba. Sve ovo jamči doista veliki spektakl i na svim posjetiteljima je sam da naprave taj korak iz svog doma prema prekrasnom ambijentu Parka šume Jankovca i vidjet će bogatu hrvatsku povijest i dobro se zabaviti– rekao je Grgić.

Ovaj Viteški turnir pravi je zaštitni znak, ne samo Parka Prirode Papuk i općine Čačinci, nego i cijele Virovitičko-podravske županije i ovog dijela Slavonije.

– Presretan sam što nakon dvije godine ponovno možemo organizirati ovu manifestaciju koja okupi nekoliko tisuća ljudi na Jankovcu u ta dva dana i ovo je jedna prekrasna promocija općine, Parka i našeg kraja i jedno što možemo još poželjeti je da nas poprati lijepo vrijeme. Hvala svima koji se trude u pripremi ove povijesne priče jer bez tih ljudi sve ovo ne bi bilo moguće. Ono što svakako treba treći i naglasiti je da ćemo i ove godine imati punktove za prihvat automobila te prijevoz do Jankovca autobusima s obje strane prilaza, dakle od Velike i od Slatinskog Drenovca. S veličke strane punkt će biti na prijevoju između dvije županije gdje će se moći kupiti ulaznice te odatle autobusom doći do Jankovca, a automobili se mogu ostaviti uz cestu oko toga punkta. S druge pak strane punkt će biti u Slatinskom Drenovcu gdje ćemo osigurati površinu za parking i autobusi će naravno voziti prema Jankovcu i natrag. Ulaznice će za jedan dan biti po cijeni od 30 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu i mislim da je to prikladna cijena jer je ovo manifestacija koju vrijedi vidjeti i zato pozivam sve 1. i 2. listopad na jedinstveni prekrasni Jankovac da zaplove povijesnim vodama ovoga kraja– zaključio je načelnik općine Čačinci i ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac.

