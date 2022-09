U Miljevcima održani 15. Dani kukuruza: Susreti i ovog puta na najljepši način pokazali ljepotu spoja čuvanja kulturne baštine Slovaka i Hrvata u RH

U domu Matice slovačke Miljevci, u organizaciji miljevačke Matice Slovaka, održani su tradicionalni i jubilarni 15. Dani kukuruza. Susreti su i ovoga puta na najljepši način pokazali svu ljepotu spoja čuvanja kulturne baštine Slovaka i Hrvata u Republici Hrvatskoj. Kako je manifestaciju obilježio kišni dan, izostao je tradicionalni prikaz starinskog komušanja kukuruza, ali su zato i ove godine etno objekti u dvorištu Doma bili prekrasno ukrašeni te je unutar doma bila postavljena prepoznatljiva izložba jesenskih plodova, rukotvorina i kolača od kukuruznog brašna.

Svečani program u domu Matice otvorio je predsjednik Đuro Sobol te istaknuo kako ovom manifestacijom nastoje očuvati stare običaje. Potom je sve pozdravio i načelnik općine Nova Bukovica Tomislav Bračun pohvalivši rad Matice i poželjevši da se što više mladih uključi u njihov rad.

Dopredsjednik Saveza Slovaka RH Aleksandar Knapček pozdravio je nazočne u ime Saveza te predsjednika Mirka Vavre i pohvalio rad ove male Matice.

– Matica u Miljevcima je mala, ali iznimno vrijedna i aktivna i posebno je lijepo vidjeti ovaj trud u organizaciji ovakvog događaja koji čuva kulturu Slovaka u Hrvatskoj i zato svi volimo doći ovdje i sudjelovati. Matici Slovačkoj Miljevci želim puno sreće i ljudima koji su u njoj puno zdravlja i da se još niz godina zajedno susrećemo i veselimo– rekao je Knapček.

Jubilarne 15. Mijevačke dane kukuruza otvorio je zamjenik župana virovitičko-podravskog Marijo Klement.

– Čestitam vam na 15 godina marljivog rada i truda u organizaciji ove prekrasne manifestacije koja je postala prepoznatljivost naše županije i općine Nova Bukovica. Ono što posebno veseli je to da je ovaj dom u Miljevcima postao premalen za sve one koji ovdje dođu na Dane kukuruza i to pokazuje veliku vrijednost ove lijepe priče– rekao je Klement.

Uslijedio je potom kulturno-umjetnički program u sklopu kojeg su nastupile matice slovačke iz Iloka, Josipovca, Zokovog Gaja i Osijeka, Makedonsko kulturno društvo ”Braća Miladinovci” iz Osijeka te učenici područne škole Miljevci, kao i sami domaćini Starina i dječja skupina Matice slovačke Miljevci. Miljevci i njihova Matica Slovaka tako su s ponosom predstavili 15 godina čuvanja kulture i običaja Slovaka i Hrvata i to na najljepši mogući način – pjesmom, plesom i osmijehom.

