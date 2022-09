U mjesec dana 29 slučajeva: Vozači, oprez, na prometnicama je divljač, stradavaju i oni i automobili

Gotovo jedan nalet na divljač dnevno zabilježila je PU virovitičko-podravska prošlog mjeseca na našim prometnicama, pa je tim povodom izdala posebno upozorenje za sve vozače; da oči drže otvorenima, a papučicu gasa pod kontrolom kad sjedaju za volan.

Naime, u kolovozu je, uglavnom na dionicama izvan naselja, zabilježeno čak 29 naleta na divljač osobnim automobilom i drugim vozilima. Nije bilo ozlijeđenih putnika ni vozača, no stradalo je 20 srneće divljači, dva puta vozači su vozilom naletjeli na vepra, jazavca i jelensku divljač, a nisu bili pošteđeni ni fazani, zečevi i lisice. Nastala je i znatna materijalna šteta.

Kako doznajemo iz PU virovitičko-podravske, samo pet naleta dogodilo se u naseljima, ostalo na prometnicama izvan naseljenih mjesta. Najopasnije je, pokazuju podatci, biti na cesti između 21 sat i ponoći, kada su naleti na divljač bili najučestaliji.

-Zbog učestalosti ovakvih događaja, koji su nepoželjni i štetni i po sudionike u prometu i po nastradalu životinju, upućuju se vozači na dodatni oprez, posebno na dionicama prometnica označenima prometnim znakom upozorenja „Divljač na cesti“, pošto su na tim dionicama cesta učestaliji naleti na divljač.

Naime, u tim događajima samo srećom nije bilo stradalih osoba, ali su, posebno kod naleta na krupniju divljač, štete na vozilima često velike – upozoravaju iz PU virovitičko-podravske.

Nalet na divljač, uz ozlijeđenu ili stradalu životinju, donosi i opasnost za vozača i putnike, ali i znatnu materijalnu štetu. Važno je znati da ako vozilom udarite životinju, po zakonu morate ostati na mjestu događaja, pozvati policiju koja ima obvezu pozvati predstavnika lovačkog društva gdje je nastala šteta.

Ako niste krivi za nalet, isplata zbog nastale štete bi vam trebala biti namirena.

No što ako vam se ustanovi da ste krivi ili ako na tom području ne djeluje niti jedno lovačko društvo? To je vjerojatno i odgovor što vozači ako im nije pričinjena veća šteta ostavljaju životinju na cesti i odlaze s mjesta nesreće.

ŠTO KADA NALETITE NA SRNDAĆA ILI ZECA?

Kada se govori o naknadama za štetu prilikom naleta divljači na vozilo onda se mnogi hvataju za glavu. Troškovi popravka, pogotovo dijelovi vozila, u posljednjih par mjeseci znatno su porasli pa je nezgoda poput ove nešto što bi svi voljeli izbjeći.

Donedavno je odgovornost za naknadu štete prilikom naleta na divlju životinju bila na lovačkom društvu koje upravlja najbližim lovištem od mjesta nesreće (osim kod nesreća na autocesti, gdje je odgovoran koncesionar).

Od 2018. godine Ministarstvo poljoprivrede počelo je ugovarati jedinstvenu godišnju policu za pokriće svih štetnih događaja te vrste na razini cijele države, a taj je sustav funkcionirao do 1. lipnja ove godine.

Tada je istekla prošle godine ugovorena polica Euroherc osiguranja, a nova nije ugovorena, pa se sada naknada štete podmiruje svojevrsnom „vatrogasnom mjerom“ – sredstvima koje Hrvatski lovački savez dobiva iz Ministarstva poljoprivrede.

– Radi se o 4,1 milijun kuna mjesečno, no lovačka društva smatraju kako bi trebalo donijeti dugoročno rješenje za ovaj problem – rekao nam je predsjednik Lovačkog saveza VPŽ Miroslav Buneta. Objašnjava da bi ova mjera trebala trajati do ugovaranja nove police osiguranja.

-Radi se o sustavu koji je uveden u 25 država članica EU, odnosno dodatka na policu obveznog osiguranja, a koji bi vozači sami trebali plaćati u nekom određenom iznosu. Mnogi vozači i mediji burno su zasad reagirali na ovaj prijedlog, o njemu će se dakle još pregovarati, s ciljem pronalaženja najboljeg rješenja – rekao nam je Miroslav Buneta.

Na upit dolazi li do pojačanog prelaska divljači na prometnice krajem kolovoza i sad u rujnu iz nekog posebnog razloga, M. Buneta ističe kako nije riječ o fenomenu, već nečemu uobičajenom. Nekontrolirani izlazak životinja na prometnice nekad se događa za vrijeme lova, kada divljač u panici bježi, ali i kad im ne prijeti opasnost, jednostavno u potrazi za hranom ili zaklonom.

Smanjiti njihov prelazak preko prometnica može se postavljanjem zaštitne ograde uz same prometnice, gdje je to moguće. Spriječiti štetu je na vozačima, da budu posebno oprezni kada vide znak: divljač na cesti, zaključuje.

