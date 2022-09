“WINE & RUN” Još ima slobodnog mjesta za Vinski maraton u Orahovici: Doznajte i program ovogodišnje manifestacije koja je na rasporedu 24. rujna

U okviru velikog i hvalevrijednog projekta Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije pod nazivom Vinski festival “Slavonija i Podravina, wine not!? 2022.” Turistička zajednica grada Orahovice u subotu, 24. rujna, bit će domaćin sadržaja pod nazivom WINE & RUN – vinski maraton. Riječ je o spoju aktivnog odmora i hedonizma, pogledu na prekrasne pejzaže, druženju i samo pozitivnoj energiji. Sve je to dio jedinstvenog vinskog maratona po orahovačkom kraju.

– U stilu poznate izreke “Važno je sudjelovati” maraton će započeti okupljanjem sudionika u staroj ložionici, nekadašnjoj stanici na Gutmanovoj pruzi, danas Centru za posjetitelje s kušaonom vina. Osiguran je prijevoz do starta na Jezercu u netaknutoj prirodi na kojem je domaćin jedna od najvećih slavonskih vinarija PP Orahovica. Uz pratnju kočija i slavonskih tamburaša hoda se šumskim putem do obiteljske vinarije Patkoš, potom do Iskrenih vina Matković, pa dalje do nekadašnje trase Gutmanove pruge na kojoj je domaćin OPG Jović i do konačnog cilja, već poznate stare ložionice u kojoj će se prezentirati Destilerija Frucuts u vlasništvu obitelji Kostelac. I za kraj, naravno, domjenak – stoji u u opisu sadržaja ovog vinskog festivala koji potpisuje Turistička zajednica VPŽ.

O detaljnim informacijama ovog vinskog maratona voditeljica Turističke zajednice Ureda Orahovica Lana Jurkin kaže:

– Okupljanje će biti u Centru za posjetitelje “Stara ložionica” s početkom u 12 sati, a planirano trajanje kompletnog maratona je do 17 sati. Maksimalan broj sudionika je do 70 osoba. Ostalo je još nešto ulaznica, odnosno prijava pa pozivam sve ljubitelje dobre zabave, turizma i dobrog vina da nam se što prije jave i osiguraju svoje mjesto u ovoj lijepoj vinskoj priči. Kotizacija po osobi je 100 kuna (13,27 €) u koju su uključeni vinska čaša, tobolac za čašu, kabanica, ruksak i voda, kušanje vina na pet lokacija te domjenak. Ruta je od stare ložionice prema lokaciji Jezerac gdje će domaćin biti PP Orahovica, potom se ide u Vinariju Patkoš pa u Vinariju Matković iz koje se ide dijelom puta po staroj pruzi gdje će domaćin biti OPG Jović i na kraju povratak Centar za posjetitelje “Stara ložionica” gdje će domaćin biti Destilerija Kostelac uz odgovarajući domjenak te svirku TS Čokanj – rekla je Jurkin.

(www.icv.hr, vg, foto: arhiva, V. Grgurić)