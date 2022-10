1. ŽNL Uspješan debi Ivana Vengerta na klupi Čačinčana, Marin Čavić ‘neuhvatljiv’ za obranu Bratstva

Prva utakmica 11. kola 1. županijske nogometne lige odigrana je na Školskom vrtu u Gornjem Bazju gdje je domaće Bratstvo ugostilo Mladost iz Čačinaca. Bila je ovo treća uzastopna utakmica Čačinčana protiv klubova s područja općine Lukač. Nakon domaćeg poraza od Lukačana i pobjede protiv Dinama iz Kapela Dvora, Čačinčani su bili uvjerljivi protiv momčadi trenera Elvisa Vinaka.

Gosti su ‘šokirali’ Vinakovu momčad već u 2. minuti utakmice, a strijelac je bio domaći stoper Toni Zeba od kojeg se lopta, nakon jedne gužve u domaćem šesnaestercu, odbila u vlastitu mrežu. Rani pogodak kao da je poljuljao domaću momčad, koja je u idućih petnaestak minuta bila pod velikim pritiskom, ali je iz toga stvorila i nekoliko kontri koje nisu bile dovoljno opasne za promjenu rezultata.

I onda, u 25. minuti na scenu stupa Marin Čavić, koji je u solo prodoru prvo ‘lažnjakom’ prevario Topolovčana, a zatim i s ruba 16 neobranjivo smjestio loptu iza domaćeg vratara Viljevca. Čavić, možda i najbrži igrač lige, u većini je situacija bio neuhvatljiv za domaću obranu, a svoj drugi pogodak upisao je u 33. minuti kada su Čačinčani imali velikih 3:0.

Ubrzo nakon trećeg pogotka sijevnula je još jedna kontra, čak četiri igrača gostujuće momčadi ‘sjurilo’ se prema domaćim vratima, ali povratnu loptu Rupčića uspio je zaustaviti Filip Kukolj. Ipak, domaća momčad nije se predavala. U posljednjoj minuti prvog dijela lopta dolazi do Bajivića koji je matirao ovog puta nemoćnog gostujućeg vratara Mesaroša i smanjio na 3:1.

Razbudila se domaća momčad u nastavku, stvorila nekoliko prigoda, ali nije bilo prave završnice. Gledatelji su u nastavku vidjeli ‘tvrdu’ utakmicu. Pokušavali su i gosti, najviše preko Čavića, Rupčića i Mužara, ali mreže su mirovale sve do 81. minute, kada je Čavić izveo udarac iz kuta i pronašao na drugoj vratnici neometanog Tonija Ramića koji se samo ‘naklonio’ i poentirao za konačnih 4:1.

-Moji dečki dali su sve od sebe i odigrali odličnu utakmicu, nemam nikakve zamjerke, dobro smo stajali na terenu, svaki igrač je odradio ono što smo se u svlačionici dogovorili i zadovoljan sam pristupom, kao i konačnim rezultatom. Prema prikazanom, mislim da je pobjeda mogla biti i uvjerljivija, ali to je sada najmanje bitno. Čestitam i domaćoj momčadi na borbi, te fer i korektnoj igri. Prvi puta ove sezone vodio sam ekipu, zahvaljujem dečkima što su me prihvatili i predsjedniku koji me predložio, vidjet ćemo što će biti dalje – rekao nam je Ivan Vengert, koji je u ovom susretu ‘dirigirao’ čačinačkom momčadi.

-Čestitam gostima na uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Gotovo od samog starta bili smo u rezultatskom minusu nakon jednog nespretnog pogotka. Nakon toga nismo iskoristili dvije solidne šanse i onda primamo dva nova pogotka, kod kojih je presudila individualna kvaliteta Čavića. Tračak nade pojavio se kad smo peontirali pred kraj prvog dijela, u nastavku smo krenuli na sve ili ništa, ali nismo bili konkretni u završnici. Pokušavali smo, protok lopte je bio brz, ali jednostavno nije išlo. Svojim dečkima na borbi skidam kapu do poda – zaključio je domaći trener Elvis Vinak.

Bratstvo – Mladost 1:4

Igrač utakmice: Marin Čavić

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)