3. NL SJEVER Papuk desetkovan otputovao u Varaždin, ali s velikom motivacijom: Bušljeta, Rukavina i Mimić ‘otpali’ zbog ozljede, a Podboj zbog kartona

Nogometaši Papuka Osječko 1664 jutros su otputovali u Varaždin gdje će danas (subota) odigrati 10. prvenstveno kolo 3. NL Sjever protiv domaćeg Varteksa.

Papuk je u ‘grad baroka’ otputovao s ‘prepolovljenom’ momčadi, naime kapetan Tomislav Bušljeta i odlični Borna Mimić su otpali zbog ozljede, protiv Osijeka je pokušao ‘nešto’ odigrati Miroslav Rukavina, no ozljeda je i dalje prejaka, a David Podboj mora odraditi kaznu zbog tri žuta kartona.

Uoči ulaska u autobus trener Zoran Mandić nije očajavao…

-Nekako smo uspjeli skupiti momčad, vjerojatno će čak i rezervni vratar Kratzl morati zaigrati jer nam i juniori igraju danas prvenstvenu utakmicu pa smo ostali bez njihove pomoći. No, nema predaje, motivirani smo maksimalno i želimo pokazati da i ovako oslabljeni možemo do dobrog rezultata i siguran sam da uz pravi pristup to i možemo – rekao je Mandić.

Utakmica se igra s početkom u 15:30 sati. Nogometnu pravdu na stadionu Slobode u Varaždinu dijelit će Marko Dergez. Pomoćnici će mu biti Ivan Iveljić i Nikola Ferenčić, a ulogu delegata obnašat će Virovitičanin Robert Špiranec.

3. NL Sjever, 10. kolo: subota, 20. listopada u 15:30

Dinamo (D) – Polet (SMnM)

Koprivnica – Podravina (L)

Rudar (MS) – Virovitica

Varteks (V) – Papuk (O)

Radnik (K) – Podravac (V)

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)