Dani slovačke kulture u Osijeku: Na poziv biskupa Strossmayera u 19. stoljeću Slovaci došli u hrvatski kraj

Predsjednik Gradskog vijeća Vladimir Ham sudjelovao je u obilježavanju 6. Dana slovačke kulture koje je u četvrtak organizirala Matica Slovačka Osijek. Uz bogati kulturni program održao se i okrugli stol na temu “Slovaci u Hrvatskoj”, obzirom da se ove godine obilježava i 30. obljetnica osnutka Saveza Slovaka.

-Drago nam je da svjedočimo u Osijeku tako bogatom naslijeđu nacionalnih manjina koje su ovdje živjele ili žive u većem ili manjem broju i da smo zahvaljujući upravo njihovim današnjim aktivnostima doista jedno šaroliko i bogato društvo. Trudimo se kao gradska uprava crpiti inspiraciju iz svega onoga što ti razni narodi koji žive u našem gradu rade i njegovati i pomagati njima da njeguju taj svoj identitet u okviru ovog našeg hrvatskog kulturnog kruga – izjavio je Ham.

U lipnju ove godine održan je prvi dio 6. Dana slovačke kulture koji se fokusirao na kulturnu i gastronomsku baštinu, dok se u drugom dijelu obilježavanja više usmjerilo na znanstveni dio. Predsjednik Matice slovačke Osijek Andrija Kuric govorio je o temi “Slovačka, moja druga domovina”.

-Najveći broj Slovaka u ove je krajeve došao tijekom 19. stoljeća kada ih je biskup Strossmayer pozvao da krče šume i da rade. Prvo su došli u Ledenik, a osnovana su i mnoga sela poput Markovca, Jurjevca, Jelisavca, Josipovca, Zokovog Gaja. Tada je bilo oko 20.000 Slovaka, no asimilacijom i prihvaćanjem ove kulture i Hrvatske kao domovine broj se smanjivao. I moje se dvije kćeri pišu kao Hrvatice, a jedna kao Slovakinja. Kulturnu tradiciju Slovaka održavamo svojim Savezom kao krovnom organizacijom, imamo 15 Matica u kojima se družimo i 16 škola u kojima se njeguje slovački jezik. Imamo 400 učenika koji pogađaju te programe. Na kraju bih dodao da smo izdali više od 100 knjiga od 2002. godine, a do tada niti jednu. Do kraja godine izdat ćemo knjigu o poznatim Slovacima u Hrvatskoj”, rekao je za medije Kuric dodavši kako su među njima glumica Vera Zima, bivši nogometaš Ivica Grnja i doktor Kristek koji imaju slovačke korijene.

-Matica Slovačka Osijek ima drugi dio slovačke kulture u Osijeku kojim želimo malo više pokazati našim mještanima i prijateljima što Slovaci rade – dodao je Kuric.

