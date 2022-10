Dva zlata i tri bronce za virovitičke karatiste na 14. memorijalnom turniru održanom u čast poginulim braniteljima grada Ivanca

Proteklog vikenda, u organizaciji Karate kluba Ivanec, održan je 14. memorijalni karate turnir u počast poginulim braniteljima Domovinskog rata grada Ivanca. Na turniru su uspješno nastupili i članovi Karate kluba Virovitica.

Jakob Đebro je u kadetskoj konkurenciji +70 kilograma osvojio prvo mjesto. Prva je bila i Luna Predragović u konkurenciji djevojčica od 7 do 8 godina starosti (-27 kilograma).

Treće mjesto i brončane medalje osvojili su: Antonela Blažević u konkurenciji djevojčica 9 do godina starosti (-43 kilograma), David Kolesarić u konkurenciji dječaka od 9 do 10 godina starosti (-27 kilograma) i Samuel Haić u konkurenciji dječaka od 9 do 10 godina starosti (–31 kilograma).

Bez plasmana ovog puta ostali su Marija Knežević u konkurenciji djevojčica 13 do 14 godina (-44 kilograma), Filip Pekić u konkurenciji dječaka od 11 do 12 godina (-99 kilograma) i Fran Poljak u konkurenciji dječaka od 11 do 12 godina starosti (+50 kilograma).

(www.icv.hr, mš)