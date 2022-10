Gradonačelnik Rister na sjednici Gradskog vijeća Orahovice: Činimo sve kako bi naš vrtić što prije bio gotov jer djeca moraju imati zadovoljavajuće uvjete

Vijećnici grada Orahovice održali su svoju redovnu, 11. sjednicu na kojoj je većina odluka donesena jednoglasno, a među najvažnijima bila je i ona o polugodišnjem izvršenju proračuna. Tako su jednoglasno prihvaćena izvješća te godišnji planovi i programi rada gradskih poduzeća, kao i zamolba Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za produženje roka završetka Centra za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju kardiovaskulamih bolesti u Orahovici, o čemu je na sjednici pričao dekan fakulteta, europski akademik Aleksandar Včev.

Jednoglasno je potom potvrđeno polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika i donesene su odluka o socijalnoj skrbi te o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada. Oko posljednje točke Dnevnog reda bilo je dosta prijepora, a riječ je o preimenovanju puta prema jezeru s “Put stare pruge” u “Šetnica dragovoljaca HOS-a Orahovica”. Na početku sjednice, pri izglasavanju Dnevnog reda, vijećnici SDP-a željeli su istu točku ‘maknuti’ s Dnevnog reda, a kada je to odbijeno, napustili su sjednicu, da bi pri izglasavanju ove točke vijećnice HSS-a i Nezavisne liste Hrabro napustile sjednicu što je donijelo manjak kvoruma i nemogućnost izglasavanja.

Ipak, najveća polemika i rasprava bila je oko jedne goruće gradske teme, a to je rekonstrukcija Dječjeg vrtića “Palčić” koja je naišla na mnoge prepreke. Pitanje o vrtiću u sklopu Aktualnog sata postavila je vijećnica Nezavisne liste Hrabro Ivančica Grgić kao i povezano pitanje o stanju i radu zamjenskog vrtića koji je smješten u zgradi školskog centra. Gradonačelnik Orahovice Saša Rister na sjednici je pojasnio s kojim se problemima Grad susreće pri rekonstrukciji zgrade vrtića.

-Godine 2018. krenuli smo s ovim projektom i uslijed krize u Gradu, odnosno neizglasavanjem proračuna, dvaput smo tražili produženje prvog roka za podnošenje drugog dijela zahtjeva za isplatu i dobili smo taj produžetak. Nakon što su prošli izbori i nakon što je izglasan Proračun, krenuli smo u rekonstrukciju s izabranim izvođačem radova nakon javne nabave. Radovi su dobro krenuli i rok za završetak je bio 29. rujna ove godine, no nažalost svjedoci smo kako rok nije ispoštovan. Ima tu i objektivnih i subjektivnih razloga za ovo što se sada događa, od objektivnih bih izdvojio da je izvođač radova od nas službeno zatražio produženje ugovora na još tri mjeseca pravdajući se lošim vremenskim prilikama te kašnjenjem isporuke materijala uzrokovan eskalacijom rata u Ukrajini. Produženje je prvo Nadzor odobrio, a potom i mi kao Grad i taj je rok sada do 30. prosinca ove godine i ja se nadam da će to konačno biti ispoštovano – rekao je Rister.

S gradonačelnikom Risterom razgovarali smo i dan poslije sjednice Vijeća, nakon što je odmah obišao radove…

-Obišao sam radove kao što to činim svaki dan i porazgovarao s izvođačima radova i obećano mi je kako će idući tjedan krenuti radovi na postavljanju krovne konstrukcije i što je najvažnije materijal je stigao. Zamijenjen je donji dio stolarije, radovi idu i očekujem da će ovog puta sve biti u redu i u roku napravljeno. Moram reći da je bilo priča kako Grad ima financijskih problema u ovom projektu što nije istina, mi imamo sve financijski riješeno, jedini su problem kašnjenje radova i nelikvidnost izvođača – rekao je Rister.

Nastavno na ovu temu dotaknuo se i stanja u zamjenskom vrtiću.

-S druge strane morali smo izmjestiti vrtić i zato smo imali tri opcije, odgajatelji su čak tražili da odustanemo od tog projekta što smo odmah odbili, druga opcija je bila premještanje vrtića u kompleks Merkur što nismo uspjeli. Ostvarili smo treću opciju te smjestili vrtić privremeno, gdje je nekada davno i bio, u školsku zgradu. Stvorili smo nužne standarde i rad je mogao početi i danas se dobro radi, a za sve probleme koji se u hodu dogode dajemo sve od sebe da ih što prije riješimo jer djeca moraju imati zadovoljavajuće uvjete – zaključio je Rister.

