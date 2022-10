Hrvatska doznala suparnike u borbi za Euro 2024.

Hrvatska reprezentacija doznala je protivnike u kvalifikacijskoj skupini za Europsko prvenstvo 2024. godine koje će se održati u Njemačkoj. Izabranici Zlatka Dalića smješteni su u skupinu D, a protivnici će im biti Wales, Armenija, Turska i Latvija – prenosi index.hr.

Europsko prvenstvo izborit će dvije najbolje reprezentacije iz svake od deset grupa. Hrvatska će, čak i da ne bude među dvije najbolje ekipe, imati dodatnu priliku za plasman putem dodatnih kvalifikacija, koje je osigurala odličnim nastupom u Ligi nacija.

Može se reći da je Hrvatska dobila jednu od najlakših skupina. Iz druge jakosne skupine prijetili su, između ostalih, Francuska i Engleska, a iz trećeg, primjerice, Norveška, Ukrajina i Švedska. Hrvatska je najlošije prošla u četvrtom potu, iz kojeg je Turska bila vjerojatno najteži mogući suparnik. Grupu je iz jednog od dva najslabija pota popunila Latvija.

Od ostalih skupina, svakako vrijedi izdvojiti dvoboj finalista prošlogodišnjeg Europskog prvenstva, Italije i Engleske. U toj su skupini još Ukrajina, Sjeverna Makedonija i Malta. Jedna od jačih grupa jest ona u kojoj su Nizozemska i Francuska, a uz njih Irska, Grčka i Gibraltar.

Utakmice u skupinama igraju se prema kalendaru utakmica europskih kvalifikacija od ožujka do studenog 2023. godine. Četiri finalista UEFA-ine Lige nacija (Hrvatska, Italija, Španjolska, Nizozemska) izvučeni su u skupine od pet momčadi kako bi mogli sudjelovati na završnom turniru Lige nacija u lipnju 2023. godine. (index.hr)

The road to Germany starts now! 🇩🇪🏆

What's your first reaction to the draw?#EURO2024 pic.twitter.com/QAQzVMEhcN

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 9, 2022