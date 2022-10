Industrijsko-obrtnička škola Slatina ovog tjedna bila domaćin mobilnosti Erasmusova projekta C.A.L.L.

U tjednu od 17. do 21. listopada, Industrijsko-obrtnička škola Slatina bila je domaćin druge mobilnosti učenika i nastavnika u okviru Erasmusova projekta “Combining Approaches in the Literature and Language Learning” koji se u partnerstvu četiriju europskih srednjih škola provodi do kolovoza 2023. godine.

Tijekom pet dana mobilnosti srednjoškolci iz sjevernomakedonskoga Velesa, rumunjske Craiove te učenici Industrijsko-obrtničke škole Slatina i njihovi nastavnici proveli su niz aktivnosti poput prevođenja poezije hrvatskog književnika rođenoga u Slatini 1909. Mirka Jirsaka na makedonski i rumunjski jezik, izrade digitalne slikovnice i taktilne slikovnice na temu legendi, izrade plana promocijskih aktivnosti za odabrani roman i njegovu filmsku adaptaciju…

U tri dana boravka izvan Slatine sudionici mobilnosti posjetili su Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Muzej grada Zagreba, Muzej Slavonije, Park prirode Papuk i Park prirode Kopački rit, a na Jankovcu su snimali videomaterijale i fotografije koji će biti okosnica jedne od aktivnosti eTwinningova projekta Fairytales of Jankovac koji će na mrežnoj platformi za suradnju škola trajati sve do siječnja 2023. godine.

Nakon završetka ove mobilnosti aktivnosti projekta C.A.L.L. nastavljaju se u svakodnevnom radu u školama partnerima u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima, a sljedeća mobilnost, u Sjevernoj Makedoniji, planirana je za travanj 2023.

