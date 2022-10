Kino Slatina ovog tjedna za sve filmoljupce europskog i hrvatskog filma pripremilo tri filmska programa i osam projekcija filmova

Uz već uobičajeni rad vikendom, Kino Slatina je ovog tjedna za sve filmoljupce europskog i hrvatskog filma pripremilo tri fimska programa i 8 projekcija filmova uz napomenu kako će ulaz biti besplatan, a održat će se u ART dvorani.

ZAGREB FILM FESTIVAL

Zagreb Film Festival jedna je od centralnih i najposjećenijih kulturnih manifestacija te najveći međunarodni filmski festival u Hrvatskoj, a 20. Zagreb Film Festival održat će se od 23. do 30. listopada. Od svojih početaka ZFF je usmjeren ka otkrivanju i promicanju suvremenog nezavisnog filma i debitantskih radova redatelj/ica iz cijelog svijeta. Nudeći tijekom gotovo dva desetljeća festivalsku, a kasnije i distribucijsku platformu, te prikazujući ostvarenja koja često mimoilaze repertoare multipleks dvorana, festival je odigrao ključnu ulogu u odgajanju generacija publike koja uživa u filmskoj umjetnosti. Zagreb Film Festival financijski podržavaju Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Hrvatski audiovizualni centar, Kreativna Europa – potprogram MEDIA i Turistička zajednica grada Zagreba. Glavni sponzor festivala je INA.

ZFF PUTUJ

Djelić sjajne zeefefovske atmosfere i ove će se godine preliti izvan granica glavnoga grada. Paralelno sa zagrebačkom publikom, u odabranim filmovima iz programa ZFF putuje uživat će publika u Dubrovniku, Korčuli, Novoj Gradiški, Opatiji, Puli, Rijeci, Rovinju, Slatini, Splitu, Šibeniku, Varaždinu, Zaboku, Zadru i drugdje. Poslastice iz ZFF-ova putnog kovčežića su Alcarràs iz dugometražne konkurencije, Praznik rada iz programa Ponovno s nama, Noćni putnici iz Velikih 5 te Kapetanica Nova iz programa za djecu KinoKino. Publika u Slatini tako će 27. listopda imati priliku vidjeti dva naslova.

19 sati: Kapetanica Nova / Maurice Trouwborst / Nizozemska, 2021, 90’

Petnaestogodišnjak Nas u šumi naiđe na srušenu letjelicu čiji su putnici 12-godišnja

djevojčica Nova i njezin brbljavi robot ADD. Nova je znanstvenica iz budućnosti koja se

vratila u prošlost kako bi spriječila klimatsku katastrofu, no misiju joj otežava činjenica da ju je putovanje kroz vrijeme pomladilo, a male djevojčice nitko ne shvaća ozbiljno. Dvoje novih prijatelja jedino rješenje problema vide u otmici milijunaša koji planira bušenje na

Sjevernom polu. Ipak, postoje i oni koji ih žele zaustaviti. Hoće li Nova i Nas uspjeti spasiti

planet?

21 sat – Praznik rada / Pjer Žalica / BiH, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Crna Gora, 2022, 110’ (izbor iz programa Ponovno s nama)

Nakon deset godina rada u Njemačkoj, Armin se vraća u Bosnu. Tek se oženio i želi iznenaditi svoga oca Fudu za prvomajski praznik, no Fude nema. Susjedi kažu da je uhićen, ali nitko ne zna zašto. U novinama piše da je osumnjičen za ratni zločin. Dok susjedstvo slavi praznik rada, Armin pokušava saznati istinu. Pjer Žalica poznat je ZFF-ovoj publici još od samih začetaka festivala, kada je za svoj cjelovečernji prvijenac Gori vatra ovjenčan posebnim priznanjem žirija (ZFF 2003.). Gledatelji su imali prilike vidjeti i njegovu komediju Koncentriši se, baba (ZFF 2020.), a ove se godine na zagrebačka platna vraća crnohumornom dramom o mentalitetu bosanskohercegovačkog čovjeka, koja je zatvorila ovogodišnji Sarajevo Film Festival.

OSMI Rendez-vous

Ovogodišnji filmski Rendez-vous donosi šest francuskih filmova, a održat će se od 19. do 30. listopada u 27 nezavisnih kina diljem Hrvatske. Program je nastao u partnerstvu Francuskog instituta u Hrvatskoj, Kino mreže i Hrvatskog audiovizualnog centra. Kao prijašnjih godina, i ovogodišnji program vjeran je svom duhu eklekticizma.

28. 10. 18 sati – Slavna invazija medvjeda na Siciliji, animirani, s titlovima, 2019. Za najmlađu publiku, 8. Rendez-vous au cinéma donosi animirani film Slavna invazija medvjeda na Siciliju koji je režirao poznati talijanski illustrator i strip crtač Lorenzo Mattotti. Film je prikazan na mnoštvu festivala, između ostalog, i u sklopu Međunarodnog festivala animiranog filma u Annecyju te Filmskog festivala u Cannesu.

20 sati – Betty Blue, romantična drama, kultni klasik francuske kinematografije iz 1986. Betty Blue je najpoznatiji film nedavno preminulog začetnika francuskog neobaroka Jean-Jacques Beineixa. Priča je to o opsesivnim ljubavnicima, film koji je svojom nesputanom senzualnošću proslavio glavnu glumicu Beatrice Dalle (obrisi njenog filmskog lika se nalaze na našem ovogodišnjem plakatu). Film je ovjenčan glavnom nagradom na važnom Filmskom festival u Montrealu te je bio francuski kandidat za nagrade Oscar i Zlatni globus.

29. 10. 18 sati – Uslast – suvremeni žanrovski naslov iz 2021. godine

Suvremeni film Uslast je naoko samo pseudopovijesna komedija o ‘francuskoj kuhinji’, no Francuska revolucija koja se odvija u pozadini daje filmu jedan dublji društveni ton. U 20 sati – Baš me briga – još jedan suvremeni žanrovski naslov iz 2021. Baš me briga je ‘avio-drama’ s Adèle Exarchopoulos u naslovnoj ulozi prikazana na Filmskom festival u Cannesu 2021. godine koja nam daje uvid u repetitivni život stjuardese low-cost kompanije.

Filmskom rendezu pridružite se u Kinoteka Zlatna vrata, Kino Gaj (Varaždin), Art-kino Croatia (Rijeka), Kino Valli (Pula), Kino 30. svibnja (Daruvar), Dvorana Relković (Nova Gradiška), Kino Slatina, Kino Zelina, Kino Gorica (Velika Gorica), Kino Zabok, Centar za kulturu Čakovec, Kino Samobor, Kino Velebit (Koprivnica), Kino Pobjeda (Metković), Kulturni i multimedijski centar Bjelovar, Kino Tuškanac (Zagreb), Kino Marof, Kino Zona (Zadar), Dom kulture Grada Preloga, Pučko otvoreno učilište ‘Dr. Ante Starčević’ (Gospić), Kino Križevci, Centar za kulturu Mursko Središće, Kuća umjetnosti Arsen (Šibenik), Kino Novska, Kinematografi Dubrovnik, Kino Vrbovec, Kino Kutina. Rendez-vous au cinéma organiziraju Francuski institut u Hrvatskoj, Hrvatski audiovizualni centar i Kino mreža, uz partnerstvo s Kinom Tuškanac.

Svjetski dan audiovizualne baštine

Povodom obilježavanja Svjetskog dana audiovizualne baštine (27. listopad) Kino mreža u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom – Hrvatskom kinotekom organizira program koji se održava diljem Hrvatske od 27. do 30. listopada. Ove godine obilježava se 100. rođenja jednog od najpoznatijih redatelja, Kreše Golika, te ovogodišnji program sadrži njegove filmove. U Kinu Slatina bit će prikazana dva filmska naslova 30. listopada.

Od 18 sati – humoristična drama Imam 2 mame i 2 tate (Krešo Golik: 1968, 94 min)

Poslije razvoda, bivši supružnici osnovali su nove bračne zajednice, pri čemu je stariji sin, tinejdžer Zoran, ostao živjeti s ocem i njegovom novom, mladom i atraktivnom suprugom koja je netom rodila djevojčicu Đuricu, dok je mlađi, desetogodišnji Đuro ostao s majkom, koja u braku s drugim mužem flautistom ima sinčića Draška. Dvije obitelji tako su međusobno povezane, a Đuro će uskoro shvatiti da ih još štošta veže…

Od 20 sati – melodrama Ljubica (Kreško Golik: 1978., 92 min)

Ljubica je žena mlađe sredovječne dobi koja živi u Zagrebu i radi kao audiopedagog s gluhonijemom djecom. I sama ima malo dijete, dok joj je muž Drago, s kojim gotovo uopće ne komunicira, na radu u Njemačkoj. Igrom slučaja započne ljubavnu vezu s mnogo mlađim Zlatkom, izdankom imućne obitelji…

