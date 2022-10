Na predizbornom skupu u Suhopolju mnoštvo članova i simpatizera HDZ-a dalo podršku kandidatu za načelnika Goranu Doležalu

– Od nedjelje, 23. listopada, Goran Doležal bit će novi načelnik općine Suhopolje – moglo se čuti na velikom predizbornom skupu Hrvatske demokratske zajednice, koji je u Hrvatskom domu okupio velik broj članova i simpatizera najznačajnije političke stranke u hrvatskoj povijesti.

Naime, u nedjelju 23. listopada, održat će se prijevremeni izbori za načelnika općine Suhopolje te izbori za Vijeća mjesnih odbora na području ove općine. Podršku Goranu Doležalu, ujedno i predsjedniku Općinskog odbora HDZ-a Suhopolje, između ostalih, dao je i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, kao i dopredsjednici Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, Josip Đakić, Sanja Kirin ujedno i predsjednica Zajednice žena Katarina Zrinski VPŽ, Saša Rister, te, tajnik ŽO HDZ-a Bojan Mijok, Mato Krizmanić, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ…

Prvi se nazočnima obratio Goran Doležal, koji je i jedini kandidat na skorašnjim prijevremenim izborima za načelnika Općine Suhopolje, što samo dokazuje kako ostale političke opcije nemaju niti želju niti viziju stvaranja boljitka za ovo područje.

– Predstojeći Prijevremeni izbori za načelnika Općine Suhopolje, ali i Vijeće mjesnih odbora, prilika su da ponovno pokažemo kako je HDZ najjača i najznačajnija politička opcija na području općine Suhopolje. Želja mi je sve potencijale ove općine staviti u funkciju, da se odgovorno i brižno prema njima odnosimo te da u središte svega stavimo čovjeka kao mjeru svih stvari, posebno one koji zaslužuju našu povećanu brigu – djeca, mladi, hrvatski branitelji, socijalno ugroženi i umirovljenici. Općina Suhopolje je oduvijek poželjno mjesto za život, no takav epitet moramo konstantno braniti, a to ćemo uspjeti jedino kontinuiranim radom i razvojem. Novim ulaganjima, prije svega u obnovljive izvore energije, led rasvjetu, završetak aglomeracije, stavljanjem u funkciju naših gospodarskih zona, odgovornom poljoprivrednom politikom, demografskom obnovom i razvojem turizma za što smo u 2022. godini u Večernjakovoj turističkoj patroli, proglašeni Šampionom turizma između 16 destinacija kontinentalne Hrvatske, siguran sam da ćemo i uspjeti. Naravno pri ostvarenju navedenih ciljeva očekujemo kao i do sada, veliku pomoć i podršku na regionalnoj i državnoj razini, a prvenstveno naših saborskih zastupnika, Josipa Đakića i Vesne Bedeković, kao i našeg župana Igora Androvića sa suradnicima. Ovom prilikom na dosadašnjoj pomoći im se od srca zahvaljujem. Općina Suhopolje je dugi niz godina bila perjanica društvenog, ekonomskog razvoja na području Virovitičko-podravske županije, tako će biti i nakon 23. listopada – zaključio je Doležal, uz ovacije nazočnih.

Dopredsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i saborski zastupnik Josip Đakić je u svom obraćanju naglasio kako je HDZ na području Općine Suhopolje oduvijek najjača opcija, a tako će biti i nadalje.

– Nikad nismo sumnjali u Suhopolje, jer ovdje je HDZ uvijek bila vodeća stranka. I do sada smo pobjeđivali sve ostale stranke bez obzira jesu li bile lijeve ili desne orijentacije, a tako je i danas. I da kojim slučajem Goran Doležal ima protukandidata, pobjeda bi 23. listopada za HDZ bila sigurna. Goranu, kao jedinom kandidatu za načelnika, želim puno uspjeha, neka časno služi svom narodu, stvarajući bolju budućnost i perspektivu, uz maksimalno korištenje EU fondova kao i sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kako bi na najbolji mogući način oplemenio ovu općinu. Mi smo tu da uvijek budemo dostupni i da pomognemo kada bude trebalo. Općini Suhopolje i njezinim mještanima želim da budu doista kompaktna cjelina kao što je to bilo i dosad. Vjerujemo u budućeg načelnika Gorana Doležala i vjerujem kako će pobjeda HDZ-a, 23. listopada, kako za načelnika Gorana Doležala, tako i za Vijeća mjesnih odbora, biti snažna i sigurna.

Predsjednik ŽO HDZ-a VPŽ i virovitičko-podravski župan, Igor Andrović je naglasio.

– Drage stranačke prijateljice i prijatelji, izuzetno mi je drago što vas vidim u ovako velikom broju u kojem ste došli na ovaj predizborni skup. Atmosfera je odlična i moram priznati da me uopće ne čudi što je ovdje samo jedan kandidat za načelnika i to iz redova Hrvatske demokratske zajednice. To je samo još jedan dokaz značaja HDZ-a u općini Suhopolje. Ovo nije slučajnost, ovo nije prvi put, jer je i na prošlim lokalnim izborima 2021. godine isto bio samo jedan kandidat. To samo po sebi govori o snazi HDZ-a na ovom području. Od devedesetih, Hrvatska demokratska zajednica ne samo da je imala veliki značaj na području općine Suhopolje, ona je stvarala i kreirala život na području cijele Virovitičko-podravske županije. Tako je i danas, ne samo u županiji, već i na nacionalnoj razini. Tko prati politiku, jasno može vidjeti kako HDZ radi za dobrobit građana i sve oni koji samo pričaju, a ne rade. Goran Doležal, i kao pročelnik, a sada i kao povjerenik Vlade RH, već je puno dobrog napravio za općinu Suhopolje. Naša suradnja je i do sada bila izuzetno dobra i uspješna za dobrobit svih mještana. U nedjelju nam preostaje odraditi formalnost, izaći na izbore, izabrati Gorana za načelnika, a odmah nakon toga počinjemo „ganjati" velike projekte o kojima pričamo svakodnevno, a sve kako bi žitelji općine Suhopolje živjeli još bolje i kvalitetnije. Još jednom veliko hvala svima na dolasku i na podršci. Iako nemamo konkurenciju, svejedno smo došli u ovako velikom broju dati podršku Goranu i vjerujem da ćete isto tako napraviti u nedjelju, kako glasujući za Gorana Doležala, tako i za kandidate HDZ-a na izborima za Vijeća mjesnih odbora – zaključio je Igor Andrović.