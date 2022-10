Nastavljen uspješan projekt orahovačke i škole iz mađarskog Harkanya: Tradicija i prijateljstvo dugi 37 godina

U Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić u tijeku je dvodnevno druženje i sportski susreti škole domaćina s dugogodišnjim prijateljem OŠ Kitaibel Pal iz mađarskog Harkanya. Riječ je prekograničnom projektu pod nazivom ”CMC together II – Odrastajmo zajedno uz kulturu, glazbu i sport” . Vrijednost ovog projekta je 196.445,89 eura.

– Projekt traje već neko vrijeme, no zbog koronavirusa neke sadržaje smo morali prolongirati, ali s obzirom da se bliži kraj projekta intenzivirat ćemo sve preostale aktivnosti, imat ćemo više događaja koje ćemo naravno prezentirati javnosti. Projekt je zamišljen tako da se nastavi dugogodišnje prijateljstvo i suradnja naše dvije škole s tim da je u ovogodišnji uključen i treći partner, a to je Osnovna glazbena škola Milka Kelemena Slatina, Područni odjel Orahovica koji će pokriti glazbeni dio ovog susreta, a ovaj koji je u tijeku je sportski dok nas do kraja godine još čeka i dio projekta vezan uz kulturu. U svrhu i kroz ovaj projekt mi smo u našoj školi opremili plesnu dvoranu, nabavili nešto plesne i opreme za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, a koja će i biti nužna u provedbi ovog projekta. Isto tako kroz onaj kulturni dio projekta bit će obnovljene neke učionice, čitaonica jer nastojimo ovim putem što više toga možemo u našoj školi obnoviti. Ukupno sudjeluje 50 učenika, po 25 iz svake škole, a ono što je najvažnije je druženje učenike, upoznavanje i stjecanje prijateljstva jer mogućnosti su velike, blizu smo tu preko granice, susjedi smo, a govorimo različitim jezikom i ovo je mogućnost da se spojimo na više načina – kaže ravnateljica Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica koja je i na početku svečanog otvaranja pozdravila sve nazočne, a potom se obratila zamjenica ravnateljice mađarske Osnovne škole Koza Zoltane.

– Lijepo je danas ovdje biti u Orahovici i moram prvo zahvaliti pozivu orahovačke škole na suradnju u još jednom projektu jer u svim dosadašnjim zajedničkim susretima imali smo sjajna druženja, odlične aktivnosti i zaista smo sretni što imamo ovako prijateljstvo. Zato vjerujem da će i ovi susreti biti provedeni u odličnom ozračju i da ćemo svi iz njih puno toga naučiti. Posebno želim reći našoj djeci da nose i dalje ovu tradiciju koja traje desetljećima – rekla je Zoltane.

Sve nazočne učenike pozdravio je i orahovački gradonačelnik Saša Rister naglasivši kako je ovo odlična priča koja povezuje dvije škole, dva grada i dvije države.

– Pohvalna je ova suradnja između dvije škole, a time se spajaju dva grada i dvije države što je velika i iznimna vrijednost. Vjerujem kako će ova suradnja s Republikom Mađarskom, koju i mi kao Grad imamo, ali evo i kako škola, i dalje biti ovako uspješna i da ćemo u budućnosti napraviti još niz projekata za dobrobiti svih nas – rekao je Rister.

Posebna je priča suradnja i prijateljstvo ovih dvaju škola koji traju punih 37 godina, još od 1985.

– Te 1985. naša, danas nažalost preminula, učiteljica Blaženka Novotni i Đurđica Radosnay iz harkanjske škole povezali učenike kroz jedan kamp u kojem smo se, reći ću, mi učenici, družili i stekli jedno divno prijateljstvo koje eto traje i dan danas. Od tada smo zajedno išli na niz izleta od Balatona u Mađarskoj do ljetovanja na našoj Brodarici i ta tradicija je nastavljena u smislu da smo se posjećivali svake godine za Dan škole ili ovdje ili u Mađarskoj. Tako smo se odlučili stvoriti jedan projekt i nastao je CMS together I prije deset godina u sklopu kojeg smo pokrili tri navedena područja, dakle sport, glazbu i kulturu i novim pozivom EU za prijavu projektu brzo smo dogovorili novu suradnju i novi projekt i evo, ne možemo biti sretniji što ova prekrasna priče ide dalje – zaključila je ravnateljica Škraba. Tijekom današnjeg dana sudionici projekta posjetit će Park prirode Papuk, a završetak je predviđen u poslijepodnevnim satima u orahovačkoj školi.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)