Otkupna cijena žira ove godine rekordna, no po šumama ga nema

Hrvatske šume početkom su listopada počele s preuzimanjem i otkupom žira. Iako su potrebe za žirom poprilične, u šumama, kao i u registriranim šumskim sjemenskim objektima – žira nema. Ove godine sakupljači za kilogram žira hrasta lužnjaka dobiju 18 kuna, dok za žir hrasta kitnjaka 20 kuna po kilogramu. Dvostruki je to iznos u odnosu na prošlogodišnje otkupne cijene.

No sakupljači koji su navikli na ovaj način podebljati kućni budžet, ove će se godine itekako namučiti. Neki su u početku odustali.

– Godinama sakupljamo žir i znalo se po obitelji u danu skupiti i do 200 kilograma, dakle nekih 50 kilograma po osobi. Tada se moglo dobro zaraditi iako je cijena bila manja, prije dvije godine 10 kuna, a u godinama prije i puno manja, od pet do osam kuna po kilogramu. Čuli smo da je ove godine otkupna cijena zaista dobra što nas ne čudi s obzirom na to da žira uopće nema. Ne isplati se hodati i tražiti, jednostavno ili nije pao ili je hrast bolestan pa ga nema – kažu nam sakupljači iz Orahovice.

Orahovačka Šumarija potvrđuje kako žira na njihovom području gotovo da i nema te da je otkup neizvjestan, a sakupljači su tako ove godine ostali bez planirane zarade.

– Svaka kuna dobro dođe, a sakupljanje nije toliko teško, malo bole leđa i ruke, ali kada se radi grupno onda se sve brzo skupi. Čak to sakupljanje žira zna biti i zabavno, družimo se, razgovaramo, a napravimo nešto korisno. Ove godine nam preostaju samo gljive i sada kesteni koji su počeli padati – zaključuju orahovački sakupljači žira koji će ove godine morati naći drugi način do dodatne zarade.

(www.icv.hr, mp, vg)