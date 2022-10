Otvoren 25. Osječki jesenski sajam: Više od 200 izlagača iz Hrvatske i Mađarske svojim tradicijskim proizvodima oduševili posjetitelje

Na Sajamskom prostoru Pampas u Osijeku danas (petak) je otvoren 25. Osječki jesenski sajam na komu sudjeluje više od 200 izlagača iz Hrvatske i Mađarske.

Kao i prethodnih godina, ulaz na Sajam je slobodan, radno vrijeme za posjetitelje je od 10.00 do 19.00 sati, a Sajam završava u nedjelju, 16. listopada. Pokrovitelji ove tradicionalne izložbeno-prodajne manifestacije su Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Osječko-baranjska županija i Grad Osijek.

Prigodnim riječima izlagačima i posjetiteljima na svečanom otvaranju su se obratili direktor Osječkog sajma d.o.o. Alen Vukašinović, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Jasenka Crnković, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, saborski zastupnik Goran Ivanović kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

– Izgradnja Gospodarskog centra bit će gotova do kraja godine te vjerujem da će nagodinu na novoj lokaciji biti proljetni i jesenski Osječki sajam te drugi sajmovi, a organizirat ćemo ih jako puno, kao i druge aktivnosti i događanja. Napokon ćemo imati Gospodarski centar kakav zaslužuju najveći grad i najveća županija istočne Hrvatske, pa od iduće godine krećemo u novu dimenziju sajmovanja i gospodarskih aktivnosti. Prva faza projekta vrijedana je 65 milijuna kuna, a Gospodarski centar se gradi u suradnji Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – rekao je župan Ivan Anušić.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković naglasila je važnost tradicionalnih proizvoda za Hrvatsku, koja je od svog ulaska u Europsku uniju zaštitila 35 proizvoda od kojih su tri s područja Osječko-baranjske županije. To su baranjski kulen, slavonski kulin i slavonski med, a u tijeku je postupak ostvarenja zaštićene oznake za meso crne slavonske svinje i slavonsku kobasicu. Naglasila je i poseban sustav označavanja „Dokazana kvaliteta Hrvatska“, koji se za sada primjenjuje za jabuke, povrće, jaja i meso peradi i kojim se potvrđuje da je proizvod uistinu (od polja do stola, od sirovine do gotovog proizvoda) proizveden u Hrvatskoj.

– Želim posebno istaknuti sve vrijedne napore koji su prepoznati od strane Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka u vezi izgradnje neophodne gospodarske infrastrukture koja će popuniti jazove koje osjećaju naši poljoprivrednici, osobito izgradnju Gospodarskog centra i Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće – kazala je ministrica Marija Vučković.

U sklopu Sajma i ove godine održavaju se dva poslovna događaja pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije – 9. Izložba ženskog poduzetništva pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije te 6. Izložba braniteljskog poduzetništva, kao i Grupna izložba mađarskih gospodarstvenika te bilateralni susreti mađarskih i hrvatskih gospodarstvenika pod pokroviteljstvom Vlade Republike Mađarske i Veleposlanstva Republike Mađarske u suradnji sa CED-om Osijek.

Osim poslovnih susreta, ponude i potražnje, 25. Osječki jesenski sajam je i izvrsna prigoda za promocijsko-edukativne i savjetodavne aktivnosti, pa su u tu svrhu organizirani događaji poput Mednog doručka – promocije proizvodnje i konzumacije meda iz hrvatskih pčelinjaka, predavanje o pčelarstvu u organizaciji Udruge Pčela te radionice uz društvenu igru „Zemlja rizika“, uz koju će se učenicima pojasniti i približiti osnovni pojmovi o rizicima i kako svaki pojedinac može sudjelovati u smanjenju rizika i očuvanju prirode i okoliša u organizaciji MUP-a.

