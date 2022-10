Ove nedjelje u Orahovici se održava 15. jubilarna utrka motokultivatora i 4. motocross utrka

Red Vitezova Ružice grada, MX Team Orahovica, Slavonska motoccross liga i portal MX-Cro organizatori su 15. Državne utrke motokultivatora i 4. Motocross weekend utrke koja će biti održana ove nedjelje na Motocross stazi “Orahovica”. Pokrovitelji ovog sjajnog događaja su Grad Orahovica i Turistička zajednica grada, a već sada prema prijavama zajamčen je spektakl.

– Ovo je nešto što gajimo punih 15 godina i nešto jedinstveno u Hrvatskoj, a toliko atraktivno i simpatično. Ljudi koji nas prate putem portala i interneta iz svih krajeva svijeta ne mogu vjerovati da se to održava u jednoj maloj Hrvatskoj i maloj Orahovici. Sjećam se kako je to bilo prije 15 godina kada smo se prvi puta okupili s ovom idejom. Ni u snu nismo sanjali da će to potrajati ovolike godine i da će naići na jedan ogroman odjek. Prerasla je ova utrka u jedan veliki sportsko-šaljivi događaj gdje uživaju svi, od sudionika do gledatelja, i zasigurno je ovaj događaj postao brend našeg grada koji ima ogromnu budućnost. Ovim putem se moram zahvaliti ljudima koji su od prvog dana u ovoj ideji i od kojih je zapravo sve poteklo, a to su naša dva doajena Ervin Kovač i Duško Rađenović koji će i će godine imati važnu ulogu u ovoj priči– kaže predsjednik Reda vitezova Ružice grada Vlado Grgić te donosi najavu kako će izgledati program ovog iznimno zanimljivog i atraktivnog događaja.

– Pripreme idu po planu, ekipe za utrku motokultivatora se prijavljuju, a naravno, kao i svake godine, imat ćemo utrku kosilica na 50 metara, dječju utrku biciklima te mnoštvo popratnih sadržaja i dobru gastro ponudu. Što se tiče utrke cross motora moram odati posebno priznanje obitelji Hornung koja ulaže ogroman napor da se ovakav događaj dovuče u Orahovicu i vjerujte riječ je o vozačima s priznatim imenom i prezimenom u hrvatskom motocrossu. Sve ovo skupa sraslo je u jednu cjelinu i mislim da imamo odličan događaj i turistički proizvod našeg grada koji je već sada priznat ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Pozivam sve, prije svega željne dobre zabave, a onda i ljubitelje motora, da provedu s nama jedno predivno poslijepodne uz hrpu smijeha i zabave te mnoštvo adrenalina – zaključio je Grgić.

Ovaj zanimljivi oktanski spektakl u nedjelju, 23. listopada na orahovačkoj Cross stazi počet će od 13 sati.

