Priopćenje GO HDZ-a nakon povijesne sjednice Gradskog vijeća grada Slatine

Nakon sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine, održane na saziv Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske 17. listopada, GO HDZ Slatine obratio se javnosti s priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti.

– Tek nakon intervencije Ministarstva pravosuđa i uprave i nakon skoro godinu dana u Slatini je u ponedjeljak održana sjednica Gradskog vijeća.

Sada već bivši predsjednik Damir Jakšić i potpredsjednica Tamara Palčić dali su ostavke i to u petak popodne, prije Sjednice u ponedjeljak! Kažu da su od istog Ministarstva tražili raspuštanje Gradskog vijeća, ali se ono oglušilo. Pitamo ih, zašto onda nisu dali svoje ostavke, zajedno s ostalim vijećnicima Domovinskog pokreta prije Odluke Ministarstva pravosuđa i uprave o sazivanju sjednice, već tek sada!?! Cijelo ovo vrijeme tražili smo da odstupe sa mjesta predsjednika i potpredsjednice, ako već ne žele raditi posao za koji su ne samo izabrani, već i plaćeni!

Aktualna gradska vlast svjesno, opetovano i grubo krši zakone Republike Hrvatske, tumače ih onako kako njima odgovara, a zapravo se smiju ne samo nama, kao oporbi, već svim građanima našeg grada jer netransparentno troše naše novce iz Gradske blagajne, manipuliraju činjenicama, izvrčući pravu istinu i dalje se svojim izjavama prave kao da su oni iznad Zakona.

Jedino se u Slatini bez suglasnosti Gradskog vijeća, bez rebalansa, bez izvršenja proračuna plaćaju računi koji su u najmanju ruku sumnjivi.

Denis Ostrošić i ova vlast podcjenjuju nas i smatraju da je najvažnije pružiti ljudima malo zabave i „besplatne“ koncerte koji su u prvih 9 mjeseci ove godine koštali skoro 2 milijuna kuna!!!

To je više nego što je plaćena dogradnja dviju jasličkih skupina 2022. godine! Ne zaboravimo pri tome da je i dalje gotovo 100 djece ostalo neupisano u vrtić!

Prvi put u povijesti na Svečanoj sjednici povodom Dana grada Slatine nisu podijeljena Javna priznanja, ne jer nije bilo zaslužnih građana, već jer nije bilo sposobne gradske vlasti koja bi ta priznanja podijelila!

Pitamo još jednom gradonačelnika i vlast u Gradu tko će platiti 5 milijuna kuna koje će gospodin Jozo Kalem fakturirati Gradu Slatini do kraja godine?! Na žalost, znamo odgovor, opet mi! Građani! Ali, pravo je pitanje, za što ćemo platiti tolike milijune? I tko je odobrio i potpisao Ugovore na osnovu kojih će računi Joze Kalema blokirati Grad! Tko će snositi odgovornost kada ne bude novca za plaće zaposlenika i funkcioniranje gradskih ustanova?! Denis Ostrošić se pravi kao da se to njega uopće ne tiče! A tiče ga se najviše! Jer je on taj čiji je potpis na svim računima, Ugovorima i Zadužnicama!

Denis Ostrošić, Damir Jakšić, Ilija Nikolić i cijeli Domovinski pokret svjesno su tražili razloge za neodržavanje sjednica, bojeći se pitanja legalno izabranih Vijećnika. Lagali su građane Slatine pri tome znajući da krše Zakone, čak i onda kada im je stiglo Rješenje Ministarstva da Igor Fazekaš može biti član Gradskog vijeća! Ni nakon toga nisu sazvali sjednicu!

Gradonačelniče, građani Slatine i vijećnici koji ih predstavljaju imaju pravo tražiti odgovore na pitanja o funkcioniranju Grada i gradskih ustanova, imaju pravo znati zašto se zapošljavaju ljudi prema pripadnosti stranci, a ne prema stručnosti, građani Slatine imaju pravo znati zašto i dalje nema ravnatelja i direktora u gradskim ustanovama, građani Slatine imaju pravo znati zašto su neki računi plaćaju višestruko više nego što im je realna cijena, građani Slatine imaju pravo znati zašto su u ovom Gradu neki naši sugrađani iznad Zakona?!

Sve ovo željeli smo i želimo i dalje javno pitati na sjednicama Gradskog vijeća, ali su Denis Ostrošić i aktualna gradska vlast bahato ignorirali svaki naš pokušaj da se Sjednice održe!

Sada kada je Ministarstvo dokazalo da smo s pravom zabrinuti za stanje u Gradu, i dalje želimo biti oštri kritičari vlasti jer ne želimo da se s nama manipulira, laže i da nas se obmanjuje! Mi ne želimo biti taoci ove gradske vlasti! Želimo odgovore na pitanja koja smo postavili prije godinu dana Denisu Ostrošiću i Damiru Jakšiću!

A njima je danas, nakon svega, ponovno odgovoran netko drugi! Svi su u krivu, samo su oni uvijek u pravu. Njihova priopćenja i dalje su puna laži, samo što im neće narasti nos od laganja kao Pinokiu, već će cijeli Grad trpjeti posljedice njihovih malverzacija i igrica.

HDZ nije dogovorio nikakvu suradnju ili dogovor s Fokusom, a još manje s SDP-om, ali je očito da su i oni okrenuli leđa Domovinskom pokretu i da se istopila prijašnja suradnja i koalicija. A možda je ipak nekome iz Domovinskog pokreta već proradila savjest?!

Što nas sve čeka u budućnosti, hoće li i dalje Denis Ostrošić biti na bolovanju kada se održavaju sjednice Gradskog vijeća grada Slatine kako bi izbjegao odgovore na pitanja Vijećnika, ostaje nam samo vidjeti!

