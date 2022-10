Red vitezova Ružice grada uz bok Leifu Erikssonu, Freydis Eriksdotteru te Haraldu III. u Vikinzima: “Bilo je ovo jedno neponovljivo iskustvo”

Dubrovnik je proteklih tjedana bio poprište snimanja popularne Netflixove serije “Vikinzi: Valhalla”, a u trećoj sezoni ovog velikog hita moći ćete gledati i članove Reda vitezova Ružice grada! Članovima ove Udruge povjerene su jedne od najatraktivnijih scena što samo govori o njima samima, odnosno s koliko respekta, kvalitete i pažnje pristupaju svakom zadatku. Budući da se radi o projektu u nastanku nismo uspjeli saznati previše informacija, no u razgovoru s predsjednikom Udruge uspjeli smo barem djelomično zaviriti iza kulisa.

– Ne mogu govoriti previše o samom snimanju, međutim mogu istaknuti kako smo odradili jedne od najatraktivnijih scena s glavnim glumcima, a isto tako ponosni smo što smo sudjelovali u gotovo svim snimanjima, što se povijesnih filmova i serija tiče, na području Lijepe naše, poput Igre prijestolja i Robin Hooda. Isto tako imali smo sreću što su svi naši najmlađi članovi, djevojke i muškarci, mogli prisustvovati snimanju, a nadam se da smo si ovim projektom otvorili vrata i nekim novim suradnjama u budućnosti – istaknuo je predsjednik udruge Vlado Grgić – Crni.

Ova serija fokusirala se na novu generaciju Vikinga i Sasa, te na osvetnički rat koji zahvaća njihove nacije, a u njoj ćete moći vidjeti avanture nekih od najpoznatijih Vikinga ikada, poput Leifa Erikssona, nordijskog istraživača s Islanda, njegove sestre Freydis Eriksdotter te Haralda Sigurdssona, odnosno Haralda III., kralja Norveške, a kojima će uz bok stajati i naši vitezovi.

– Velika je čast bila sudjelovati u snimanju jedne ovakve serije i zbilja je to jedno neponovljivo iskustvo, a, naravno, velik je to korak i za Udrugu, za sve naše članove kao i za one koji će to tek postati – zaključio je Crni.

