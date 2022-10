Stranci će u Hrvatskoj sljedeće godine moći kupovati poljoprivredna zemljišta bez limita, a već su bacili oko na pojedina područja

Stručnjak za nekretnine Sanjin Rastovac govorio je za N1 o kupovini poljoprivrednih zemljišta u Hrvatskoj.

Dosad su stranci mogli kupovati zemljišta samo ako su, kako kaže, otvorili tvrtku u Hrvatskoj, a od 1. srpnja iduće godine moći će kupovati bez ograničenja.

Dodaje kako će to biti puno jednostavnije i sve će se olakšati nakon ulaska u Schengen.

– Postoji interes stranaca, najviše većih korporacija. Dok našim ljudima nije isplativo imati malu količinu zemlje i obrađivati ju bez subvencija – navodi stručnjak za nekretnine Rastovac.

Kaže kako će biti veliki interes za solarnu energiju, pogotovo u Zagori, te Slavoniju zbog agrikulture i poljoprivrede.

Ističe da je Hrvatska i dalje najjeftinija u EU-u po cijeni zemljišta, oko 3400 eura po hektaru obradivog zemljšta. Dok je, primjerice, u Sloveniji prosjek 20.000, a najskuplja je Nizozemska sa 70.000 eura.

– Možemo očekivati da će doći puno stranaca – zaključuje.

Na pitanje hoće li doći do rasprodaje djedovine kaže da se to već više manje dogodilo, pogotovo u Slavoniji, i smatra da bi se to moglo pojačati.

– Dolazi nam euro i ulazimo u Schengen pa će ljudi jednostavnije dolaziti. Istra je područje od najvećeg interesa jer je zemlja najjeftinijja, a i Primorsko-goranska županija – navodi stručnjak za nekretnine Rastovac.

Postoji velik interes, dodaje, i za kontinent i vjerojatno će rasti. Komentirao je i tržište nekretnina i utjecaj kamata.

– Kad rastu kamate treba puno više novaca pa je za očekivati da će biti manje kupaca. Nekretnine su naše najdraže sredstvo ulaganja, ali s novim rastom kamata krećemo u novi ciklus – rekao je stručnjak za N 1 nekretnine Sanjin Rastovac.

(n1.hr.com, poslovni.hr)