Suhopoljska Župa sv. Terezije Avilske slavi 220 godina: Zavirili smo u njenu bogatu povijest sa župnikom vlč. Ljubom Krmarom

Župa Suhopolje utemeljena je 1802. godine. Osnivanje župe potaknuo je grof Ivan Nepomuk Jankovich de Pribert, vlasnik voćinskog vlastelinstva, u čijem se sastavu nalazilo i Suhopolje. U dogovoru s tadašnjim zagrebačkim nadbiskupom zatražio je da se Suhopolje osnuje kao župa. To je i učinjeno, a zaštitnicom crkve i mjesta određena je sveta Terezija Avilska i to ne bez razloga, što nam je potvrdio i župnik Župe sv Terezije Avilske u Suhopolju vlč. Ljubo Krmar kojega smo tim povodom i posjetili u njegovom prebivalištu, Župnom domu u Suhopolju.

– Terezija Avilska rođena je 1515. u Avili u Španjolskoj. Iako je poticala od ugledne obitelji, kasnije se odlučila za stroži i promišljeniji način života – započeo je priču o zaštitnici svoje Župe vlč. Krmar te istaknuo njeno životno opredjeljenje kao odrednicu koja je značajno utjecala na tadašnja zbivanja u katoličanstvu.

– Željna znanja i novih spoznaja o životu i vjeri, Terezija je 15 godina proboravila kao redovnica u Karmelićanskom samostanu u Avili. Nakon iskustva bolesti i ozdravljenja po zagovoru sv. Josipa štovala ga je još više i širila pobožnost prema njemu. Odlučila se na reformu Karmela. Obnova je bila u proživljavanju duha Evanđelja, išla je polako, ali je preobrazila redovnički život. Rodio se novi Karmel bosonogih karmelićanki. Osnivajući nove samostane kao najveći plod toga bogatog razdoblja nastaju mnoga pisana djela. Osim što se smatra za jednu od najpoznatijih osoba katoličke obnove u 16. stoljeću, zbog svoje učenosti bila je i ona kojoj su radi potrebnih savjeta dolazili tadašnji utjecajni ljudi u Španjolskoj, tako da u svojoj izvornosti i genijalnosti ona već četiri stoljeća utječe na duhovni život Europe. Umrla je 1582. godine, svetom je proglašena 1622. godine. Papa Pavao VI 1970. godine proglasio ju je naučiteljicom Crkve – podsjetio je vlč. Krmar kojeg smo zamolili da nam nešto kaže i o samoj crkvi sv. Terezije Avilske u Suhopolju.

– Na početku moramo podsjetiti da je naselje Suhopolje (Terezovac) nastalo sredinom 18. stoljeća. Vlastelinska zgrada podignuta je 1750. godine. Na mjestu današnje crkve podignuta je 1757. godine mala drvena kapelica sv. Martina i uz nju osnovano groblje. Te godine Suhopolje broji 13 kuća. Gradnja crkve je započela 1807. godine po nalogu grofa Jankovića, a posvetu je izvršio 1821. zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovec. Ime crkve kao i Župe nije došlo slučajno. S obzirom da je i ime supruge grofa Jankovicha bilo Terezija, očito je da su sv. Tereziju štovali u toj obitelji uz to što je Terezija Avilska bila i značajna svetica toga vremena – rekao je vlč. Krmar koji je ukratko opisao pomalo neobičan vanjski izgled katoličke crkve za 19. stoljeće kada je izgrađena.

– Mnogi ljudi su me pitali za vanjski izgled crkve koji podsjeća na istočnjački, odnosno bizantski izgled, no crkva je od svojih početaka bila katolička, a primjer je arhitekture iz doba klasicizma u Hrvatskoj. Upisana je u Registar spomenika kulture. Crkva je centralna građevina križnog tlocrta. Svetište, trijem i kapela su pravokutnog tlocrta. Lađa je kružna i presvođena kupolom. Uz lađu su dva pobočna zvonika. Ispod zapadnog zvonika je spilja i oltar Majke Božje Lurdske, a ispod drugog zvonika je sakristija. Visina zvonika je 31 metar, a centralne kupole 19 metara. Glavnim pročeljem dominira trijem s četiri stupa, a unutrašnjost crkve stilski odgovara vremenu gradnje. Na glavnom oltaru je slika sv. Terezije Avilske, koju je 1814. godine izradio J. C. Scheöfft iz Budimpešte. Šest drvenih svijećnjaka na glavnom oltaru su rijetki tip klasicistički koncipiranih svijećnjaka u Hrvatskoj. Na pobočnim zidovima u svetištu su slike Majke Božje Žalosne i Presvetog Trojstva, a između lađe i svetišta je pričesna ograda uz koju se nalazi krstionica. U ladi crkve je oltar sv. Florijana te oltar Srca Isusova koji je donesen iz kapelice grofa Jankovića u parku. Propovjedaonica je izrađena od drveta u obliku pećine s likom sv. Petra. Veliki dio lade okružuje kor koji počiva na osam stupova, na kojemu su orgulje s 13 registara. Središnji dio kora služio je kao mjesto za molitvu (oratorij) obitelji Janković i na njemu je grb grofova Janković. Ispod kapele Gospe Lurdske nalazi se kripta sa sarkofazima graditelja crkve, grofa Ivana Nepomuka Jankovicha de Pribert, njegove žene Terezije i njihova sina, a ulaz u kriptu je s vanjske strane crkve – podrobno nam je opisao izgled suhopoljske crkve vlč. Krmar naglasivši da je suhopoljska crkva omiljeno mjesto okupljanja župljana suhopoljske župe, ali i ostalih putnika namjernika.

– Općina Suhopolje danas broji 13 naselja i broji oko 3.500 vjernika, no radi velikog iseljavanja danas ih je manje, pa brojimo oko 1100 vjerničkih obitelji u Suhopoljskoj župi. Osim što je suhopoljska crkva sjedište Župe i središnje mjesto okupljanja vjernika, ona je i izazov za povjesničare umjetnosti, središte kulturnih zbivanja, posebno kada se radi o koncertima sakralne glazbe, ali je i vrlo zanimljiva za putnike namjernike koji prolaze kroz Suhopolje – naglasio je vlč. Krmar spomenuvši tome u prilog i jedan zanimljiv primjer.

– Jedna gospođa iz Zagreba, inače supruga jednog hrvatskog akademika, došla je iz Zagreba i provela cijeli dan u Suhopolju razgledavajući crkvu i Dvorac u Suhopolju. Vjerujem da takvih ljudi, putnika koji prolaze kroz Suhopolje ima još, a izgradnjom Dvorca i postojanjem naše crkve Suhopolje ima svoju lijepu priču – rekao je vlč. Krmar naglasivši još jednu specifičnost vezanu za Suhopoljsku župu čiji je trend nastao početkom Domovinskog rata.

– Znamo da je dosta ljudi početkom rata, zbog objektivnih razloga napustilo svoja dotadašnja prebivališta u Srbiji, posebice Vojvodini, pa su zamijenili kuće s ljudima koji su odlučili nastavak svog života provesti van Hrvatske. Osim toga imamo i ljudi drugih nacionalnosti i vjera, a sve to čini neprocjenjivo bogatstvo razlika, po čemu se također ističemo i na što smo ponosni – naglasio je vlč. Krmar ističući da u Suhopoljskoj župi ima veći broj kapela koja bi se uz suhopoljsku crkvu trebale renovirati, dograditi ili obnoviti.

– Ima tu dosta posla, posebice kada se radi o suhopoljskoj crkvi koja vapi za obnovom vanjske ovojnice i ostaloga što bi trebalo obnoviti na samom objektu – zaključio je župnik Ljubo Krmar koji je nam je na kraju razgovora predstavio program obilježavanja 220. godišnjice Župe sv. Terezije Avilske.

– Pozivam sve ljude dobre volje da budu sudionici trodnevnice u čast sv. Terezije Avilske, ali i sudionici događanja koja će se odvijati u crkvi i krugu crkve u Suhopolju. Trodnevnica započinje u srijedu, 12. listopada i svakog dana će biti određeni sadržaji. U 18 sati će se slaviti svete mise, nagovori, klanjanja. Bit će tu i predavanje splitskog franjevca i teologa Ante Vučkovića na temu obitelji i vjere. Zadnjeg dana trodnevnice 14. listopada u crkvi će se održati koncert vokalnog sastava „Contese“ iz Suhopolja i zbora „Lađarice“ iz Siska, a na sam blagdan 15. listopada u 11 sati će se održati svečano euharistijsko slavlje u crkvi u Suhopolju koje će predvoditi fra Ante Vučković. Ti dani su za nas župljane i dani milosti i zajedništva, ali osobito dani blizine da se susretnemo jedni s drugima i podijelimo radost, ali i da budemo zahvalni Bogu za prošlost i sve one ljude koji su ugradili sebe u dugu povijest 220 godina ove župe – rekao je na kraju župnik Župe sv. Terezije Avilske vlč. Ljubo Krmar kojega možete poslušati i u programu ICV radija danas (utorak) u 17 sati.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele, K. Toplak)