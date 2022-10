Tvrtka Comcross Croatia d.o.o. otvorila pogon u Industrijskoj zoni Nemetin: Izrađivat će elektro ormare na jedinstven način

U Industrijskoj zoni Nemtin, otvorena je nova upravna zgrada i radioničko- skladišni prostor gdje će se sklapati telekomunikacijski i elektro ormari. Riječ je o Comcross Croatia d.o.o. tvrtki koja se bavi projektiranjem i izgradnjom telekomunikacijskih mreža u Hrvatskoj i Njemačkoj, a koja će od sada svojim poslovanjem upravljati iz okolice Osijeka. Svečanom otvorenju uz direktora tvrtke Slobodana Ribića, nazočili su i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić te zamjenik župana Josip Miletić.

– Današnje otvorenje poslovne jedinice u Nemetinu je kruna dosadašnjeg rada i poslovanja. U izgradnju upravne zgrade i radioničko- skladišnog prostora uloženo je 18 milijuna kuna, od čega osam milijuna kuna u proizvodni pogon. Četrdeset i pet posto ukupnog ulaganja u proizvodni pogon sufinancirano je sredstvima Europske unije kroz projekt Jačanja konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju. Grad Osijek je od samih početaka bio snažna podrška u ovoj investiciji te je sufinancirao zemljište na kojem je izgrađena tvrtka. U ovom pogonu izrađivat će se elektro ormari na jedinstven način, po parametrima industrije 4.0 koja podrazumijeva integraciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija s konvencionalnom fizičkom proizvodnjom i procesima. Ovaj je pogon jedinstven u Hrvatskoj i planiramo zaposliti 20-ak stručnjaka te na taj način spriječiti njihov odlazak u inozemstvo – kazao je direktor tvrtke Slobodan Ribić.

Industrijska zona Nemetin svojom veličinom od 100 hektara spada u red velikih zona, a po opremljenosti i infrastrukturi, te cestovnoj povezanosti i olakšicama koje Grad Osijek nudi, jedna je od privlačnijih zona u Hrvatskoj.

– Tvrtka Comcross je objekt sagradila unutar 24 mjeseca od dodjele ugovora o gradnji i na taj način iskoristila sve povlastice koje ova zona nudi. Ja sam siguran da im je to bio vjetar u leđa, a veseli me činjenica da će zaposliti i novih 20-ak stručnjaka. U Gradu Osijeku nam je važno svako radno mjesto, zbog čega smo ove godine za male i srednje poduzetnike izdvojili 4,5 milijuna kuna – kazao je gradonačelnik Radić.

– IT sektor jedna je od najbrže rastućih industrija ne samo u Hrvatskoj, već svuda u svijetu, a upravo su Osijek i Osječko-baranjska županija područja koja neprestano dokazuju svoju izvrsnost u tom segmentu. Također, bilježimo pozitivne trendove i u ostalim gospodarskim granama o čemu svjedoče brojna izvješća Hrvatske gospodarske komore, od rasta zaposlenosti preko rasta plaća pa sve do broja obrta i poduzeća koja djeluju na području županije. Uz to, Osječko- baranjska županija izdvaja značajna sredstva za velike i važne projekte na korist svih naših žitelja, a to ćemo činiti i u budućnosti – naglasio je zamjenik župana Josip Miletić.

(www.icv.hr, tj)