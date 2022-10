U Crncu obilježena 31. obljetnica ustroja 2. bojne 132. brigade

U organizaciji Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 2. bojne 132. brigade, u Crncu je održana proslava 31. obljetnice ustroja slavne 2. bojne 132. brigade. Svečanosti su nazočili, u ime Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, predsjednik Odbora za branitelje i ZUiČ HVIDR-e VPŽ Mato Bubaš, načelnik općine Crnac Mato Damjan, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, brojni predsjednici i predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata te pripadnici 2. bojne predvođeni jednim od svojih ratnih zapovjednika, a danas predsjednikom Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata 2. bojne 132.brigade, umirovljenim brigadirom HV-a Ivicom Vidovićem.

Obljetnica je započela odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod njihovog spomen obilježja u središtu Crnca, a potom je komemorativni skup održan u mjesnom domu.

– 4. listopada 1991. ustrojena je naša slavna 2. orahovačka bojna. Danas, 31. godinu poslije, s ponosom možemo naglasiti vrijednost njenog ustroja i osnivanja u vrijeme visoko intenziteta napadnih aktivnost agresorskih snaga. Upravo u to vrijeme ustroj jedna ovakve obrambene, oružane snage, imao je visok moralni učinak na građane, ali i na sve one manje i ranije ustrojene braniteljske postrojbe. Vijest kako je bojna ustrojena je tada jamčila obično malom čovjeku da je sada siguran i zaštićen i da postoji snaga koja će se suprotstaviti onima koji siju smrt i uništenje svuda oko sebe. Bojna je okupila brojne branitelje s područja Orahovice, Čačinaca, Zdenaca i Crnca, ali i drugih područja poput Slatine, Našica ili Donjeg Miholjca koji su smjelo stali na branik svoje Hrvatske. Ova slavna postrojba oslobodila je podpapučko područje, prolazila ratište istočne Slavonije, branila hrvatsku Posavinu i druge dijelove Lijepe Naše i dala ogroman doprinos u kompletnom oslobađanju naše Domovine. Ostvarili smo dugo sanjani san svih Hrvata i zato danas 31. godinu poslije dužni smo pokloniti se i dati počast onima koji su boreći se zajedno s nama položili svoje živote na oltar Domovine te izraziti poštovanje njihovim obiteljima i tako pokazati da je san zbog kojeg nisu s nama itekako ostvaren – rekao je Vidović.

Načelnik općine Crnac Mato Damjan i sam je bio pripadnik 2. bojne pa je ponosom prihvatio domaćinstvo ove važne obljetnice hrvatske povijesti.

– S ponosom mogu reći kako sam bio pripadnik 2. bojne koja je ostavila neizbrisiv trag u stvaranju Domovine. Moram se osvrnuti na sve one neistine koje dolaze s istoka u kojima se omalovažava Domovinski rat i hrvatski branitelji, izmišljaju se razne stvari i upravo zbog toga smo mi ovdje da se borimo protiv toga i jedino nam je preostao da se borimo istinom kroz sva obilježavanja ovakvih obljetnica. Održavamo satove povijesti, pričamo svojoj djeci što se događalo i ne dozvoljavamo vremenu da se to zaboravi i upravo tim prenošenjem s pokoljenja na pokoljenje eliminiramo sve ono što je lažno i što nam se nameće. To je dužnost svih nas Hrvata, a posebno nas koji obnašamo neku dužnost i funkciju i moramo svi na tome ustrajati dok god možemo – rekao je Damjan.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister izrazio je ogromnu zahvalnost pripadnicima 2. bojne za sve to su učinili za Domovinu Hrvatsku.

– Hvala vam dragi hrvatski branitelji za svaku sekundu provedenu u rovu, za svaku kap krv koji ste prolili za slobodu koju mi danas baštinimo u svojoj Hrvatskoj. Hvala vam što danas promičete istinu o Domovinskom ratu koja nikada ne smije biti zaboravljena i zasigurno i nikada neće biti jer i mi smo uvijek uz vas i u tome vam moramo biti oslonac i podrška. Hvala vam za sve i neka nam vječno živi naša lijepa Hrvatska – rekao je Rister.

U ime VPŽ i župana Igora Androvića obratio se predsjednik Odbora za branitelje i ZUiČ HVIDR-e VPŽ Mato Bubaš.

– Prije svega moram prenijeti poruku župana Igora Androvića koji naglašava kako će Županija uvijek stajati uz svakog hrvatskog branitelja i svake postrojbe jer to je najmanje što može činiti za svoje heroje Domovinskog rata. Upravo na županovu inicijativu pokrenuta je ideja i zadaća za određivanjem jednog datuma obilježavanja Dana hrvatskih branitelja VPŽ, svaka županija to ima i mi to moramo imati. Preostalo je da mi, hrvatski branitelji s područja županije, nađemo jedan zajednički datum i vjerujem da će to biti vrlo brzo. Moram i danas istaknuti da nas je uvijek malo na ovakvim obljetnicama i možda je upravo jedan ovakav zajednički dan prigoda svim braniteljima da se odazovu, i onima koji nisu niti u jednoj udruzi, da dođu i budu s nama i da se zajedno sjetimo onih kojih nema i zajedno čuvamo našu istinu. Znamo koliko je dala 2. bojna, imamo danas svoju državu, ona je danas takva kakva je, ali je naša i ne damo ju nikome i čuvajmo ju kao zjenicu svoga oka. Na nama sve ostaje, moramo ustrajati, obilježavati, biti tu i zato dečki moji budimo i dalje hrabri i ustrajni kao nekada jer ono što u ovoj državi vrijedi to su hrvatski branitelji – zaključio je Bubaš.

31. obljetnica 2. bojne zaključena je svetom misom u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Crncu koju je predvodio župnik ove župe, velečasni Josip Vračarić.

