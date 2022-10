U OBŽ radovi na rekonstrukciji tri državne ceste: Trenutno se izvode radovi u vrijednosti 130 milijuna kuna

Na području Osječko-baranjske županije u tijeku je niz rekonstrukcija prometne infrastrukture, što uključuje i sam grad Osijek, a aktualne radove na dionicama tri državne ceste u četvrtak, 13. listopada obišli su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić i zamjenik župana Josip Miletić sa suradnicima.

Uvjerili su se tako u tijek radova na rekonstrukciji državne ceste DC 417, odnosno dionici Riječno pristanište Osijek – Nemetin i Vukovarske ulice do raskrižja za Riječnu luku Tranzit te rekonstrukciju kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrstane ceste u dionici Vukovarske ulice u Osijeku do raskrižja za Riječnu luku Tranzit duljine 2,0 kilometra. Vrijednosti ugovora je 21 milijuna kuna (bez PDV-a).

Druga dionica odnosi se na izvanredno održavanje državne ceste DC 2, odnosno Južnu obilaznicu Osijeka čiji je sjeverni kolnik od čvora Josipovac do čvora Nemetin u duljini od 19 kilometara predviđen za obnovu. Trenutno se radi dionica u zoni čvora “Elektroslavonija” do izlaza Osijek Istok u dužini od 800 metara. Ukupna vrijednost radova je gotovo 26 milijuna kuna (bez PDV-a).

Treći dio obilaska bio je na državnoj cesti DC 213 i dionici D 2 – Dalj – granični prijelaz Erdut, čija je vrijednost obnove 90 milijuna kuna, a rekonstrukcija je podijeljena na tri poddionice. Prva se odnosi na dionicu od raskrižja “Nemetin” do kružnog raskrižja “Aljmaš” (12,3 kilometara), što se upravo radi. U narednom razdoblju planira se realizirat druga i treća faza, a to su dionice od kružnog raskrižja “Aljmaš” do kružnog raskrižja “Dalj” (2,24 kilometara) te potom do graničnog prijelaza Erdut (7,7 kilometara). Rekonstrukcija ceste do Aljmaša tako bi trebala biti zaključena u svibnju iduće godine, dok je kraj radova na cijeloj dionici Osijek – Erdut planiran za ljeto 2024. godine.

– U ovom trenutku izvode se radovi prema 130 milijuna kuna vrijednim ugovorima, a s onime što se projektira za naredno razdoblje ukupna vrijednost radova na području Grada Osijeka je više od 150 milijuna kuna. Nakon obilaska gradilišta možemo izraziti zadovoljstvo obavljanjem radova, a ističem da će najveći dio poslova na sve tri državne ceste biti gotov do kraja godine, odnosno prije početka zime promet će se opet odvijati normalno, bez privremene regulacije – rekao je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić te zahvalio Gradu i Županiji na suradnji u projektima koji svima povećavaju kvalitetu života.

Zamjenik župana Josip Miletić rekao je kako je prometna infrastruktura izuzetno važna za Osječko-baranjsku županiju.

– Rekonstrukcijom ovih dionica omogućit ćemo da se po silasku s autoputa do graničnog prijelaza Erdut prometuje po kompletno obnovljenoj prometnoj infrastrukturi. Važno je napomenuti da se istovremeno uz kolnike grade pješačke i biciklističke staze te novi sustav oborinske odvodnje čime se postiže veća sigurnost prometa, kao i kvaliteta infrastrukture koju građani ovih mjesta i zaslužuju – rekao je te zahvalio ministru Olegu Butkoviću i Josipu Škoriću na potpori u projektima.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako možemo biti izuzetno zadovoljni ulaganjima u prometnu infrastrukturu na području Grada Osijeka. Naglasio je da se Južna obilaznica Osijeka obnavlja prvi puta od njene izgradnje 1973. godine te dodao da se u Osijeku provodi i niz drugih projekata u prometnoj infrastrukturi, od obnove tramvajske mreže, nabave novih autobusa i tramvaja, izgradnje podvožnjaka, obnove Zračne luke Osijek do obnove željezničkog kolodvora.

(www.icv.hr, tj)