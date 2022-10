U Rumunjskoj održana treća mobilnost projekta „Small steps to a big goal – what can I do for Earth?“ u kojem sudjeluje OŠ Josipa Kozarca iz Slatine

U Rumunjskom gradu Rădăuțiju od 26. do 30. rujna održana je treća mobilnost Erasmus+ projekta „Small steps to a big goal – what can I do for Earth?“, u kojem sudjeluje OŠ Josipa Kozarca iz Slatine.

Učiteljice Dražena Vujanović i Hana Tepeš te učenici 8. razreda Mia Cimbaljević, Lana Felbar, Mija Janković i Lukas Vesel sudjelovali su u brojnim aktivnostima u okviru projekta ekološke tematike, koji slatinska škola uspješno provodi s partnerskim školama iz Poljske (Garwolin), Turske (Silifke/Mersin), Rumunjske (Rădăuți) i Portugala (Guimarães). Sudionici projekta obišli su brojne ustanove te prirodne i kulturološke znamenitosti, kao što su fakultet šumarstva, tvrđava Suceava, rezervat divljih svinja, manastir Putna, a najhrabrija od njih, Mija Janković, okušala se i u ziplineu na planini Palma. U povratku su slatinski predstavnici obišli i znameniti dvorac Bran, nekadašnji dom grofa Drakule. Učenici su bili smješteni u obiteljima svojih rumunjskih vršnjaka, gdje su bili velikodušno primljeni i u kojima su stekli prijatelje za cijeli život.

Sljedeća mobilnost projekta planirana je krajem studenog, kada učitelji i učenici OŠ Josipa Kozarca, Slatina gostuju u portugalskom Guimarãesu, što predstavlja nastavak uspješne suradnje koja je započela projektom „Matematika – kraljica znanosti“.

(www.icv.hr, ht)