U Virovitici održan okrugli stol na temu „Mreža podrške udomiteljskim obiteljima u lokalnoj zajednici“

Udomiteljstvo jedan je od najboljih alternativnih mogućih oblika skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Unatoč toj spoznaji, tijekom i nakon pandemije sve poteškoće koje su i ranije postojale postale su izraženije i složenije za rješavanje, istaknuto je danas (četvrtak) na okruglom stolu na temu “Mreža podrške udomiteljskim obiteljima u lokalnoj zajednici” koji je održan u Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

– Današnji okrugli stol provodi se u sklopu projekta „Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima faza II“ koji se provodi treću godinu za redom na području tri županije. Ovim okruglim stolom cilj nam je okupiti različite sudionike što iz škole, centara za socijalnu skrb, različitih udruga koje mogu doprinijeti širenju baš ove podrške udomiteljskim obiteljima. Dakle cilj nam je razgovarati o udomiteljstvu, kako tko iz kojeg segmenta može doprinijeti pružanju podrške postojećim udomiteljskim obiteljima. Naravno, razgovaralo se kako svi sudionici mogu doprinijeti tome da se aktivno uključe, recimo od samih informacija što je udomiteljstvo, s kakvim poteškoćama se susreću udomitelji, kako im mogu olakšati neke procese što u odgojno-obrazovnom sustavu, što u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu i slično – objasnila je Vanja Šokić, psihologinja i voditeljica aktivnosti.

Također, kao partner na projektu je i Centar za socijalnu skrb Virovitica ispred kojeg je sudjelovala ravnateljica Centra Marija Bajan Prokl koja je govorila o udomiteljstvu na području Virovitičko-podravske županije.

– Danas želimo baš govoriti o djeci, o udomiteljima, ali na način da slušamo njih, da slušamo potrebe djece, da slušamo potrebe udomitelja. Često se dogodi da govorimo o njima, o njihovim pravima, a da njih ni ne pitamo. Stvar koja nam daje obavezu propitivanja, istraživanja, zalaganja jest upravo činjenica COVIDA i ovih vremena u kojima se danas nalazimo. Pandemija je svu našu djecu stavila u položaj na koji oni nisu do sada navikli. Briga o mentalnom zdravlju kada su u pitanju djeca je jedno izazovno područje s kojim se svi moramo uključiti, od svakog stanovnika, roditelja, učitelja, profesora, stručnjaka na svakom području. Često se događa da mi u Centrima nailazimo na takve poteškoće kojih smo izuzetno svjesni, ali ne i na način na koji bi mogli sami bez uključenosti lokalne zajednice riješiti. Zato je izuzetno važno razvijati ovakve projekte u kojima se udružujemo, razmišljamo i na koncu donosimo zaključke što bi smo mogli popraviti, što je to u kojem smjeru bi trebali krenuti – rekla je M. Bajan Prokl te dodala kako ne samo u Virovitičko-podravskoj, već u cijeloj Hrvatskoj nedostaje udomitelja.

– Činjenica je da mi imamo sve manje udomitelja, da su ljudi sve manje zainteresirani za takav oblik skrbi. Za nas profesionalce iz sustava socijalne skrbi to predstavlja jedan ozbiljan problem, jedno ozbiljno promišljanje što se to dogodilo. Jesu li to zakonske norme koje su postrožile kriterije ili se dogodilo nešto drugo. Udomitelji nam trebaju i izuzetno su nam važni, s jedne strane. S druge strane njima je izuzetno važna podrška i zato smo mi tu – dodala je te pozvala sve zainteresirane neka se javi u Centar za socijalnu skrb.

U sklopu okruglog stola prikazan je i film koji je napravljen u sklopu projekta ”More, more! (θάλαττα, θάλαττα)” Centra za socijalnu skrb Virovitica, a koji je bio usmjeren na zdravlje djece te je namijenjen svim udomiteljima i posvojiteljima. A isto tako, putem Zoom-a Lucija Vejmelka prezentirala je Trendove u udomiteljstvu za djecu u Hrvatskoj “Gdje smo i kuda želimo ići?”.

Okrugli stol održao se u sklopu projekta „Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima faza II“. Projekt se provodi već treću godinu za redom na području Osječko-baranjske, Vukovarsko – srijemske i Virovitičko-podravske županije u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci i Centrom za socijalnu skrb Virovitica, te je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Okruglom stolu, između ostalih, nazočila je županijska pročelnica za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb Melita Sirovica.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)