Uzbudljivi povratak u prošlost: Na Jankovcu počeo Srednjovjekovni viteški turnir

Zveket mačeva, zvuk odapete strijele, smijeh lakrdijaša i srednjovjekovna glazba vratili su Jankovac srednji vijek. Nakon tri godine prisilne pauze, Park prirode Papuk, Općina Čačinci, Turistička zajednica općine Čačinci i Red vitezova Ružice grada iz Orahovice ponovno su organizirali Srednjovjekovni viteški turnir, povijesni spektakl koji posjetiteljima pruža autentičan doživljaj tog vremena.

Ova manifestacija nudi sadržaj za sve generacije, od mačeva i štitova za one koji su htjeli na trenutak postati vitezovi, do kaveza i klada za one koji su htjeli osjetiti kako je bilo onima koji su u njima završili.

Da bi sve bilo autentično, ove godine pobrinulo se 11 udruga s područja cijele Hrvatske. Uz domaćina, Red vitezova Ružice grada, na Jankovcu su svoje tabore postavili i Družba vitezova Zlatnog kaleža, Koprivnički mušketiri i haramije, Udruga Grofice Konjski, Vitezovi vranski, Viteški red sv. Nikole, Streličari Krvavog mosta i Udruga sv. Juraj Đurđevac.

– S nama su vitezovi i dame iz svih krajeva Hrvatske koji posjetiteljima zaista zorno prikazuju kako se živjelo i izgledalo u doba srednjeg vijeka. Priredili smo zaista atraktivne scene mačevanja i borbi, streličari su demonstrirali svoje vještine, a članovi udruga su svima zainteresiranima pojasnili sve što ih je zanimalo i tako ih vratili u prošlost – rekao je predsjednik predsjednik Reda vitezova Ružice grada Vlado Grgić – Crni.

Prikaz borbi, posebice mačevanja izazvao je oduševljenje i starih i mladih, dok su gromoglasni topovski udari sve ostavljali bez daha. Uz sve te prizore popraćene srednjovjekovnom glazbom vrlo je lako bilo zaboraviti u kojemu se stoljeću nalazimo. Čak niti kiša koja je tijekom prvog dijela dana rominjala, nije uspjela spriječiti posjetitelje da ostanu i uživaju u svemu što su im organizatori priredili.

Za mališane je Mak teatar odigrao predstavu “Mačak u čizmama”, nakon čega su imali priliku uzeti mačeve u ruke i sudjelovati na viteškom turniru za djecu.

Svoje vještine iskušali su i streličari u borbi protiv strašnog šišmiša koji je terorizirao područje. Najbolji među njima, Antonio Stipan, član Koprivničkih mušketira i haramija, nagrađen je titulom zlatne strijele Jankovca.

Vrhunac dana bila je bitka za utvrdu Klak tijekom koje su uprizorili povijesnu bitku vitezova protiv Turaka. Nažalost, u današnjoj borbi napadači su odnijeli pobjedu, ali već sutra, najavili su hrabri vitezovi, protjerat će ih i obraniti utvrdu.

Program prvog dana Srednjovjekovnog viteškog turnira završen je spektakularnim vatrenim showom Koprivničkih mušketira i haramija.

Da je dan itekako bio uspješan vidjelo se na licima posjetitelja koji su s oduševljenjem upijali svaki prizor srednjovjekovnog Jankovca, a brojni od njih su stigli i izvan granica Virovitičko-podravske županije.

– Iznova dolazim na ovu manifestaciju i nikada ne razočara. Zaista je sve dobro osmišljeno, svaki detalj je na svojem mjestu. Mislim da bi ovakvih atrakcija trebalo biti više – rekao je Josip Kljajić iz Slavonskog Broda, a slično mišljenje dijeli i Katarina Lajter iz Požege.

– Volimo dolaziti na Jankovac i često smo tu, a sada smo po prvi puta odlučili doći na Srednjovjekovni viteški turnir i moram priznati da smo oduševljeni. Atmosfera, ljudi, kostimi, oružje, sve vas potakne da zaista mislite da se nalazite u srednjem vijeku – rekla nam je.

Na koncu prvoga dana direktorica Turističke zajednice općine Čačinci Ana Marunica nije mogla sakriti osmijeh.

– Iako smo dan počeli s kišom, stigao je veliki broj posjetitelja i manifestacija je zaista bila uspješna. Viteški turnir je najveća i organizacijski najzahtjevnija manifestacija koju provodi Turistička zajednica općine Čačinci, ali nama i najbitnija, zato što kroz nju možemo valorizirati našu kulturno-povijesnu baštinu. Svima je poznato da je Park šuma Jankovac najveći turistički biser Parka prirode Papuk pa tako i općine Čačinci, a ova manifestacija sve diže na još jedan veći nivo. Broj posjetitelja dokazuje da je Srednjovjekovni viteški turnir postao brend našeg Jankovca – rekla je Marunica.

Ako ste propustili prvi dan ovog povijesnog spektakla, ne očajavajte, već sutra (nedjelja) imate priliku doći i dan provesti u društvu vitezova i dama. Okušati se u mačevanju ili jednostavno uživati u atmosferi srednjeg vijeka.

